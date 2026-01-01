Telepítse a Node-RED-et egyetlen kattintással.
Alacsony kódú vizuális programozási eszköz IoT eszközök, API-k és online szolgáltatások összekapcsolására.
Válasszon VPS csomagot a Node-RED szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Node-RED
A Node-RED egy Node.js-re épülő, folyamatalapú vizuális programozási eszköz, amely böngészőalapú, húzd és ejtsd szerkesztővel köti össze a hardvereket, API-kat és online szolgáltatásokat. Eredetileg az IBM fejlesztette ki, és jelenleg az OpenJS Foundation tartja karban. Leegyszerűsíti az automatizálási munkafolyamatok létrehozását bonyolult kód írása nélkül – csatlakoztasson csomópontokat egy vászonra, és telepítse másodpercek alatt.
Ha saját VPS-en üzemelteti a Node-RED-et, teljes ellenőrzést kap a folyamatai és az általuk feldolgozott érzékeny adatok felett. Nincsenek használati korlátok, sebességkorlátozás, és nem függ felhőplatformtól. Akár IoT szenzorokat automatizál, üzleti szolgáltatásokat integrál, vagy API-folyamatokat vezényel, a Node-RED rugalmas, bővíthető futtatókörnyezetet biztosít. Ez ott fut, ahol szüksége van rá.
A Node-RED főbb funkciói
Vizuális folyamatszerkesztő
Böngészőalapú, fogd és vidd szerkesztő lehetővé teszi, hogy komplex integrációkat építsen és telepítsen kódírás nélkül, így az automatizálás mindenki számára elérhetővé válik.
4 000+ Közösségi csomópont
Telepítsen csomópontokat MQTT-hez, HTTP-hez, adatbázisokhoz, felhő API-khoz és több száz egyéb szolgáltatáshoz közvetlenül a beépített palettakezelőből.
IoT és MQTT natív
Az MQTT, Modbus és egyéb IoT protokollok első osztályú támogatása szabványos platformmá teszi a Node-RED-et az okosotthon és ipari automatizálás számára.
JavaScript függvénycsomópontok
Írjon egyéni JavaScriptet a folyamatokon belül, hogy kezelje a komplex adatátalakításokat és üzleti logikát anélkül, hogy elhagyná a vizuális szerkesztőt.
Folyamatmegosztás és Könyvtár
Exportálja a folyamatokat JSON formátumban, és importáljon előre elkészített folyamatokat a Node-RED közösségi könyvtárából, hogy azonnal elkezdhesse a gyakori integrációkat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Node-RED szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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