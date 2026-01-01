A Node-RED egy Node.js-re épülő, folyamatalapú vizuális programozási eszköz, amely böngészőalapú, húzd és ejtsd szerkesztővel köti össze a hardvereket, API-kat és online szolgáltatásokat. Eredetileg az IBM fejlesztette ki, és jelenleg az OpenJS Foundation tartja karban. Leegyszerűsíti az automatizálási munkafolyamatok létrehozását bonyolult kód írása nélkül – csatlakoztasson csomópontokat egy vászonra, és telepítse másodpercek alatt.

Ha saját VPS-en üzemelteti a Node-RED-et, teljes ellenőrzést kap a folyamatai és az általuk feldolgozott érzékeny adatok felett. Nincsenek használati korlátok, sebességkorlátozás, és nem függ felhőplatformtól. Akár IoT szenzorokat automatizál, üzleti szolgáltatásokat integrál, vagy API-folyamatokat vezényel, a Node-RED rugalmas, bővíthető futtatókörnyezetet biztosít. Ez ott fut, ahol szüksége van rá.