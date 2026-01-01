Telepítse az RSSHub-ot egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú RSS hírfolyam generátor, amely bármely weboldalt feliratkozhatóvá tesz, a közösségi médiától a GitHubig és azon túl.
Válasszon VPS csomagot a RSSHub szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a RSSHub
Az RSSHub a világ legnagyobb nyílt forráskódú RSS hálózata. Több mint 5000 útvonalat támogat olyan platformokhoz, amelyek már nem kínálnak natív RSS-hírcsatornákat. Ilyenek például az Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub és még sok más. Több mint 41 000 GitHub csillaggal és 1300+ fejlesztő hozzájárulásával ez lett a legmegfelelőbb megoldás a nyílt web feliratkozhatóvá tételére.
Az RSSHub saját tárhelyen való üzemeltetése azt jelenti, hogy a tartalomfogyasztási szokásai privátak maradnak. Minden hírcsatorna-kérés a saját szerveréről származik, nem pedig nyilvános példányokról, amelyek naplózhatják a lekérdezéseket. A Redis gyorsítótárazás gyorsan elérhetővé teszi a gyakran használt hírcsatornákat, és csökkenti a forráswebhelyek terhelését.
A RSSHub főbb funkciói
5 000+ tartalomútvonal
Több száz platformot lefed, beleértve a közösségi médiát, híroldalakat, GitHubot, e-kereskedelmet és szaklapokat. Ha van oldala, az RSSHub feeddé alakíthatja.
Közösségi médiafolyamok
Generáljon RSS-hírcsatornákat Instagramról, Twitterről, TikTokról és YouTube-ról anélkül, hogy fiókokat hozna létre, vagy harmadik féltől származó alkalmazásoknak hozzáférést adna a hitelesítő adataihoz.
Redis gyorsítótárazás
A beépített Redis integráció gyors hírfolyam-válaszokat biztosít a gyakran elért útvonalakhoz, miközben csökkenti az ismétlődő kéréseket a forrás webhelyek felé.
Adatvédelem-központú böngészés
Kövesse bármely tartalomforrást a hírolvasóján keresztül anélkül, hogy megosztaná olvasási szokásait kereskedelmi platformokkal vagy aggregátor szolgáltatásokkal.
Automatizálás integráció
Csatlakoztassa az RSSHub hírcsatornákat az n8n-hez, a Zapierhez vagy a Home Assistanthoz, hogy munkafolyamatokat indítson el, valahányszor új tartalom jelenik meg bármely támogatott platformon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RSSHub szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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További telepíthető alkalmazások
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