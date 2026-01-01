Az RSSHub a világ legnagyobb nyílt forráskódú RSS hálózata. Több mint 5000 útvonalat támogat olyan platformokhoz, amelyek már nem kínálnak natív RSS-hírcsatornákat. Ilyenek például az Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub és még sok más. Több mint 41 000 GitHub csillaggal és 1300+ fejlesztő hozzájárulásával ez lett a legmegfelelőbb megoldás a nyílt web feliratkozhatóvá tételére.

Az RSSHub saját tárhelyen való üzemeltetése azt jelenti, hogy a tartalomfogyasztási szokásai privátak maradnak. Minden hírcsatorna-kérés a saját szerveréről származik, nem pedig nyilvános példányokról, amelyek naplózhatják a lekérdezéseket. A Redis gyorsítótárazás gyorsan elérhetővé teszi a gyakran használt hírcsatornákat, és csökkenti a forráswebhelyek terhelését.