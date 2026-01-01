Akár 69% kedvezmény a RSSHub szolgáltatásra

Telepítse az RSSHub-ot egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú RSS hírfolyam generátor, amely bármely weboldalt feliratkozhatóvá tesz, a közösségi médiától a GitHubig és azon túl.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az RSSHub-ot egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a RSSHub szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a RSSHub

Az RSSHub a világ legnagyobb nyílt forráskódú RSS hálózata. Több mint 5000 útvonalat támogat olyan platformokhoz, amelyek már nem kínálnak natív RSS-hírcsatornákat. Ilyenek például az Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub és még sok más. Több mint 41 000 GitHub csillaggal és 1300+ fejlesztő hozzájárulásával ez lett a legmegfelelőbb megoldás a nyílt web feliratkozhatóvá tételére.

Az RSSHub saját tárhelyen való üzemeltetése azt jelenti, hogy a tartalomfogyasztási szokásai privátak maradnak. Minden hírcsatorna-kérés a saját szerveréről származik, nem pedig nyilvános példányokról, amelyek naplózhatják a lekérdezéseket. A Redis gyorsítótárazás gyorsan elérhetővé teszi a gyakran használt hírcsatornákat, és csökkenti a forráswebhelyek terhelését.

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Erre jó a {name}

A RSSHub főbb funkciói

5 000+ tartalomútvonal

Több száz platformot lefed, beleértve a közösségi médiát, híroldalakat, GitHubot, e-kereskedelmet és szaklapokat. Ha van oldala, az RSSHub feeddé alakíthatja.

Közösségi médiafolyamok

Generáljon RSS-hírcsatornákat Instagramról, Twitterről, TikTokról és YouTube-ról anélkül, hogy fiókokat hozna létre, vagy harmadik féltől származó alkalmazásoknak hozzáférést adna a hitelesítő adataihoz.

Redis gyorsítótárazás

A beépített Redis integráció gyors hírfolyam-válaszokat biztosít a gyakran elért útvonalakhoz, miközben csökkenti az ismétlődő kéréseket a forrás webhelyek felé.

Adatvédelem-központú böngészés

Kövesse bármely tartalomforrást a hírolvasóján keresztül anélkül, hogy megosztaná olvasási szokásait kereskedelmi platformokkal vagy aggregátor szolgáltatásokkal.

Automatizálás integráció

Csatlakoztassa az RSSHub hírcsatornákat az n8n-hez, a Zapierhez vagy a Home Assistanthoz, hogy munkafolyamatokat indítson el, valahányszor új tartalom jelenik meg bármely támogatott platformon.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RSSHub szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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