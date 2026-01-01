Telepítse a Mobilizont egyetlen kattintással.
Föderált nyílt forráskódú eseményszervező olyan közösségek és mozgalmak számára, amelyeknek felügyelet nélküli találkozókra van szükségük.
Válasszon VPS csomagot a Mobilizon szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mobilizon
A Mobilizon egy ingyenes, föderált eseményszervező platform, amelyet a Framasoft épített, és amelyet most a Kaihuri non-profit szervezet gondoz.
Felváltja a Facebook Eseményeket és a Meetupot egy független példányokból álló hálózattal. Ezek a példányok az ActivityPub protokollon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ezáltal a szervezők, aktivisták és közösségek közzétehetnek eseményeket és csoportokat. Mindez anélkül történik, hogy a résztvevőket hirdetéskövetésnek, adatgyűjtésnek vagy algoritmikus hírfolyamoknak tennék ki.
A Mobilizon saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy Ön szabályozza, ki csatlakozhat a példányához. Ön dönti el, milyen moderálási szabályok érvényesek, és mennyi ideig őrzik meg az eseményadatokat. Közössége megőrzi naptárát és taglistáját, még akkor is, ha egyetlen példány – vagy egy teljes kereskedelmi platform – eltűnik. Ez azért van, mert a föderáció eleve ellenállóvá teszi a hálózatot.
A Mobilizon főbb funkciói
ActivityPub föderáció
Kapcsolódjon a Mastodonhoz, a PeerTube-hoz és minden más Mobilizon-példányhoz, így a résztvevők egyetlen fiókból követhetik az eseményeket és csoportokat a fediverzumon keresztül.
Csoportok és beszélgetések
Működtessen állandó csoportokat megosztott bejegyzésekkel, erőforrásokkal és vitafórumokkal, így a szervezés az események között is folytatódik, nem csak az adott napon.
Adatvédelem alapértelmezetten
Nincs harmadik féltől származó nyomkövető, reklám, és nincs szükség e-mailre a nyilvános eseményekhez — a résztvevők anonim módon vagy összevont identitással válaszolhatnak.
Több identitású profilok
Tartson fenn külön identitásokat az aktivizmushoz, a munkához és a hobbikhoz egy fiók alatt, hogy a magánélet elkülönüljön a nyilvános szervezkedéstől.
Térképek és geolokáció
Az OpenStreetMap alapú helyszínkereső és eseménytérképek segítenek a helyi közösségeknek megtalálni a közeli összejöveteleket anélkül, hogy adatokat küldenének kereskedelmi térképszolgáltatóknak.
Önállóan tárolt moderálás
Állítson be példányra kiterjedő szabályokat, hagyjon jóvá új fiókokat, és blokkolja a rosszindulatú szervereket — minden moderálási döntés az Ön VPS-én marad, nem pedig egy központi platformon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mobilizon szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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