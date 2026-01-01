Akár 69% kedvezmény a Mobilizon szolgáltatásra

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Föderált nyílt forráskódú eseményszervező olyan közösségek és mozgalmak számára, amelyeknek felügyelet nélküli találkozókra van szükségük.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Mobilizont egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Mobilizon szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Mobilizon

A Mobilizon egy ingyenes, föderált eseményszervező platform, amelyet a Framasoft épített, és amelyet most a Kaihuri non-profit szervezet gondoz.

Felváltja a Facebook Eseményeket és a Meetupot egy független példányokból álló hálózattal. Ezek a példányok az ActivityPub protokollon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ezáltal a szervezők, aktivisták és közösségek közzétehetnek eseményeket és csoportokat. Mindez anélkül történik, hogy a résztvevőket hirdetéskövetésnek, adatgyűjtésnek vagy algoritmikus hírfolyamoknak tennék ki.

A Mobilizon saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy Ön szabályozza, ki csatlakozhat a példányához. Ön dönti el, milyen moderálási szabályok érvényesek, és mennyi ideig őrzik meg az eseményadatokat. Közössége megőrzi naptárát és taglistáját, még akkor is, ha egyetlen példány – vagy egy teljes kereskedelmi platform – eltűnik. Ez azért van, mert a föderáció eleve ellenállóvá teszi a hálózatot.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Mobilizon főbb funkciói

ActivityPub föderáció

Kapcsolódjon a Mastodonhoz, a PeerTube-hoz és minden más Mobilizon-példányhoz, így a résztvevők egyetlen fiókból követhetik az eseményeket és csoportokat a fediverzumon keresztül.

Csoportok és beszélgetések

Működtessen állandó csoportokat megosztott bejegyzésekkel, erőforrásokkal és vitafórumokkal, így a szervezés az események között is folytatódik, nem csak az adott napon.

Adatvédelem alapértelmezetten

Nincs harmadik féltől származó nyomkövető, reklám, és nincs szükség e-mailre a nyilvános eseményekhez — a résztvevők anonim módon vagy összevont identitással válaszolhatnak.

Több identitású profilok

Tartson fenn külön identitásokat az aktivizmushoz, a munkához és a hobbikhoz egy fiók alatt, hogy a magánélet elkülönüljön a nyilvános szervezkedéstől.

Térképek és geolokáció

Az OpenStreetMap alapú helyszínkereső és eseménytérképek segítenek a helyi közösségeknek megtalálni a közeli összejöveteleket anélkül, hogy adatokat küldenének kereskedelmi térképszolgáltatóknak.

Önállóan tárolt moderálás

Állítson be példányra kiterjedő szabályokat, hagyjon jóvá új fiókokat, és blokkolja a rosszindulatú szervereket — minden moderálási döntés az Ön VPS-én marad, nem pedig egy központi platformon.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mobilizon szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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