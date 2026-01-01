A Mobilizon egy ingyenes, föderált eseményszervező platform, amelyet a Framasoft épített, és amelyet most a Kaihuri non-profit szervezet gondoz.

Felváltja a Facebook Eseményeket és a Meetupot egy független példányokból álló hálózattal. Ezek a példányok az ActivityPub protokollon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ezáltal a szervezők, aktivisták és közösségek közzétehetnek eseményeket és csoportokat. Mindez anélkül történik, hogy a résztvevőket hirdetéskövetésnek, adatgyűjtésnek vagy algoritmikus hírfolyamoknak tennék ki.

A Mobilizon saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy Ön szabályozza, ki csatlakozhat a példányához. Ön dönti el, milyen moderálási szabályok érvényesek, és mennyi ideig őrzik meg az eseményadatokat. Közössége megőrzi naptárát és taglistáját, még akkor is, ha egyetlen példány – vagy egy teljes kereskedelmi platform – eltűnik. Ez azért van, mert a föderáció eleve ellenállóvá teszi a hálózatot.