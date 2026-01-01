Telepítse a Vikunját egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett nyílt forráskódú feladatkezelő lista-, Kanban-, Gantt- és táblanézetekkel, valamint csapatmunkával és CalDAV szinkronizálással.
Válasszon VPS csomagot a Vikunja szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Vikunja
A Vikunja egy saját üzemeltetésű feladat- és projektmenedzsment alkalmazás. Többféle nézetmódot támogat, például listát, Kanban táblát, Gantt-diagramot és táblázatot. Hierarchikus projektfészkelést, feladatkiosztásokat, határidőket, emlékeztetőket, címkéket és fájlmellékleteket biztosít a teljes feladatkezeléshez egyetlen eszközben.
A Vikunja saját üzemeltetése egy VPS-en privátan tartja az összes feladatot és projektadatot, felhasználónkénti előfizetési díjak nélkül. A CalDAV szinkronizálás naptáralkalmazásokba viszi a feladatokat. Egy mobilra optimalizált felület bármilyen eszközön működik. A szerepalapú jogosultságokkal rendelkező csapatmegosztás támogatja a személyes és a kollaboratív használatot is.
A Vikunja főbb funkciói
Többféle nézetmód
Váltson a lista, Kanban tábla, Gantt idővonal és táblázat nézetek között, hogy a feladatokkal az Ön által preferált formátumban dolgozhasson.
Csapat együttműködés
Ossza meg a projekteket csapattagokkal szerepkör alapú engedélyekkel a megtekintéshez, szerkesztéshez és feladatkiosztáshoz.
CalDAV szinkronizálás
Feladatok és határidők szinkronizálása bármely naptáralkalmazással, amely támogatja a CalDAV-ot, beleértve az Apple Naptárat és a Thunderbirdöt.
Emlékeztetők és értesítések
Állítson be feladat-emlékeztetőket e-mailben vagy push értesítésekkel, hogy tartsa a határidőket anélkül, hogy manuálisan ellenőrizné az alkalmazást.
Hierarchikus projektek
Szervezze a munkát beágyazott projektekbe és alprojektekbe a komplex csapat- vagy szervezeti struktúrák tükrözéséhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Vikunja szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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