A Vikunja egy saját üzemeltetésű feladat- és projektmenedzsment alkalmazás. Többféle nézetmódot támogat, például listát, Kanban táblát, Gantt-diagramot és táblázatot. Hierarchikus projektfészkelést, feladatkiosztásokat, határidőket, emlékeztetőket, címkéket és fájlmellékleteket biztosít a teljes feladatkezeléshez egyetlen eszközben.

A Vikunja saját üzemeltetése egy VPS-en privátan tartja az összes feladatot és projektadatot, felhasználónkénti előfizetési díjak nélkül. A CalDAV szinkronizálás naptáralkalmazásokba viszi a feladatokat. Egy mobilra optimalizált felület bármilyen eszközön működik. A szerepalapú jogosultságokkal rendelkező csapatmegosztás támogatja a személyes és a kollaboratív használatot is.