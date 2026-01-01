Telepítse a Hi.Events-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú rendezvényszervező és jegyértékesítési platform konferenciák, workshopok és találkozók számára.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Hi.Events
A Hi.Events egy modern, nyílt forráskódú eseménykezelő és jegyértékesítő platform. Azoknak a szervezőknek készült, akik teljes kontrollt szeretnének eseményeik felett, anélkül, hogy jegyenkénti díjat fizetnének kereskedelmi platformoknak. Kezeli a teljes esemény életciklust: az eseményoldalak közzétételét, a jegyértékesítést, a résztvevők bejelentkezését és az értékesítések elemzését. Mindezt egy egységes irányítópultról.
A Hi.Events saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a résztvevői adatokat, a fizetési konfigurációt és az esemény tartalmát. Egy SaaS szolgáltató felé fizetendő jegyenkénti százalékos díj helyett Ön fix VPS költséget fizet, függetlenül attól, hogy hány jegyet ad el. Emellett testreszabhatja a platformot, hogy illeszkedjen márkájához.
A Hi.Events főbb funkciói
Testreszabható rendezvényoldalak
Hozzon létre márkás eseményoldalakat egyedi domainekkel, saját logókkal és testreszabott kezdőlap-elrendezésekkel, amelyek illeszkednek a szervezetéhez.
Stripe jegyértékesítés
Értékesítsen fizetős és ingyenes jegyeket natív Stripe integrációval, promóciós kódokkal, kapacitáskorlátokkal és lépcsőzetes árazási szabályokkal.
QR bejelentkezés
Ellenőrizze a résztvevőket a bejáratnál QR-kódos jegyekkel és egy beépített bejelentkezési felülettel, amelyet a személyzet számára terveztek mobil eszközökön.
Rendeléskezelés
Rendelések nyomon követése, visszatérítések kiadása, jegyek újraküldése és a résztvevői listák exportálása jelvények nyomtatásához vagy utólagos eseménykövetéshez.
Értékesítési analitika
Kövesse nyomon a jegyértékesítést, a bevételt és a látogatottsági trendeket valós időben, beépített irányítópultokkal és eseményenkénti jelentéskészítéssel.
REST API és Webhooks
Integrálja a Hi.Events-et CRM-ekkel, levelezőlistákkal vagy egyedi munkafolyamatokkal egy dokumentált REST API-n és webhook rendszeren keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Hi.Events szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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