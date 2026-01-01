A Hi.Events egy modern, nyílt forráskódú eseménykezelő és jegyértékesítő platform. Azoknak a szervezőknek készült, akik teljes kontrollt szeretnének eseményeik felett, anélkül, hogy jegyenkénti díjat fizetnének kereskedelmi platformoknak. Kezeli a teljes esemény életciklust: az eseményoldalak közzétételét, a jegyértékesítést, a résztvevők bejelentkezését és az értékesítések elemzését. Mindezt egy egységes irányítópultról.

A Hi.Events saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a résztvevői adatokat, a fizetési konfigurációt és az esemény tartalmát. Egy SaaS szolgáltató felé fizetendő jegyenkénti százalékos díj helyett Ön fix VPS költséget fizet, függetlenül attól, hogy hány jegyet ad el. Emellett testreszabhatja a platformot, hogy illeszkedjen márkájához.