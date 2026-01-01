Telepítse a MeTube-ot egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű webes felület videók letöltéséhez YouTube-ról és több mint 1000 más webhelyről a yt-dlp segítségével.
Válasszon VPS csomagot a MeTube szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MeTube
A MeTube egy böngészőalapú felület az yt-dlp-hez. Segítségével videókat tölthet le a YouTube-ról és több mint 1000 más platformról. Ehhez nincs szükség szoftver telepítésére, bármilyen eszközről használható. Támogatja a minőség kiválasztását 4K-ig. Lehetővé teszi a csak hang kinyerését MP3 formátumba, valamint lejátszási listák és csatornák letöltését. Valós idejű letöltési sorral és előrehaladás követéssel rendelkezik. Mindez egy tiszta, mobilbarát felületről érhető el.
A MeTube saját VPS-en való üzemeltetése számos előnnyel jár. A letöltések adatközponti sebességgel futnak. A fájlok szerveroldalon tárolódnak, így később is elérhetők. A szolgáltatás folyamatosan működik, még a platformok változása esetén is. Ez független a meghibásodó böngészőbővítményektől. Nem kell kereskedelmi letöltőeszközökre támaszkodnia, melyek minőségi korlátokat szabnak vagy fiókot igényelnek.
A MeTube főbb funkciói
1 000+ támogatott webhely
Töltsön le a YouTube-ról, a Vimeo-ról, a Twitch-ről, a SoundCloud-ról és több mint ezer más videó- és audióplatformról.
Akár 4K minőség
Válassza ki a pontos felbontást és formátumot, amire szüksége van, beleértve a csak hangot tartalmazó kinyerést MP3 vagy más formátumokba.
Lejátszási lista letöltések
Sorba állíthat egy teljes lejátszási listát vagy csatornát kötegelt letöltéshez, és a szerver feldolgozza azt a háttérben.
Böngészőalapú hozzáférés
Nincs szükség kliensszoftverre — a letöltéseket bármilyen telefonról, táblagépről vagy számítógépről kezelheti, webböngészővel.
Adatközpont letöltési sebességek
A letöltések a VPS-én futnak teljes szerver sávszélességgel, felszabadítva a helyi eszközét és az internetkapcsolatát.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MeTube szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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