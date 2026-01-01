A MeTube egy böngészőalapú felület az yt-dlp-hez. Segítségével videókat tölthet le a YouTube-ról és több mint 1000 más platformról. Ehhez nincs szükség szoftver telepítésére, bármilyen eszközről használható. Támogatja a minőség kiválasztását 4K-ig. Lehetővé teszi a csak hang kinyerését MP3 formátumba, valamint lejátszási listák és csatornák letöltését. Valós idejű letöltési sorral és előrehaladás követéssel rendelkezik. Mindez egy tiszta, mobilbarát felületről érhető el.

A MeTube saját VPS-en való üzemeltetése számos előnnyel jár. A letöltések adatközponti sebességgel futnak. A fájlok szerveroldalon tárolódnak, így később is elérhetők. A szolgáltatás folyamatosan működik, még a platformok változása esetén is. Ez független a meghibásodó böngészőbővítményektől. Nem kell kereskedelmi letöltőeszközökre támaszkodnia, melyek minőségi korlátokat szabnak vagy fiókot igényelnek.