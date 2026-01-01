Telepítse az Evolution Go-t egy kattintásos telepítéssel.
Go nyelven írt, nagy teljesítményű WhatsApp API átjáró alacsony erőforrás-igényű üzenetküldési automatizáláshoz és többpéldányos kezeléshez.
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Erre jó a Evolution Go
Az Evolution Go egy WhatsApp API átjáró, Go nyelven újraírva, könnyű és hatékony alternatívaként tervezve a Node.js-alapú Evolution API-hoz. A whatsmeow könyvtárra épülve ugyanazokat az alapvető üzenetküldési automatizálási képességeket biztosítja: többpéldányos kezelést, webhook eseményeket és egy RESTful API-t. Jelentősen kevesebb memóriát fogyaszt, és másodperc alatti idő alatt indul el. Ez a Go fordított futásidejének és natív párhuzamossági modelljének köszönhető.
Az Evolution Go saját VPS-en történő üzemeltetése maximalizálja a fordított bináris erőforrás-hatékonysági előnyét. Minden hitelesítési adat és beszélgetési adat a saját PostgreSQL adatbázisában tárolódik. Ez biztosítja az adatok szuverenitását és a megfelelőséget. Nincsenek üzenetenkénti költségek, amelyek a kereskedelmi WhatsApp szolgáltatókat drágává tennék nagy volumenben.
A Evolution Go főbb funkciói
Natív teljesítmény
A goroutine-alapú párhuzamossággal fordított bináris több ezer egyidejű kapcsolatot kezel példányonként 50-150 MB memóriával, ami jóval kevesebb, mint a Node.js verzió.
Többpéldányos kezelés
Több WhatsApp számot működtessen egyetlen telepítésből, ahol minden példány függetlenül vezérelhető és felügyelhető a REST API-n keresztül.
Webhook rendezvény kézbesítés
A valós idejű webhookok azonnal továbbítják az üzenet-, kapcsolat- és csoporteseményeket az alkalmazásába, lehetővé téve az automatizált válaszfolyamatokat és a CRM-integrációt.
Kettős adatbázis építészet
A hitelesítés és a felhasználói adatok különálló PostgreSQL adatbázisokban tárolódnak, egyszerűsítve a biztonsági mentéseket és lehetővé téve a részletes hozzáférés-vezérlést a biztonságtudatos telepítésekhez.
Üzenetsor-támogatás
Az opcionális RabbitMQ (AMQP) és NATS integráció skálázható, eseményvezérelt architektúrákat tesz lehetővé a nagy volumenű üzenetkezelési műveletekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Evolution Go szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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