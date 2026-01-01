Az Evolution Go egy WhatsApp API átjáró, Go nyelven újraírva, könnyű és hatékony alternatívaként tervezve a Node.js-alapú Evolution API-hoz. A whatsmeow könyvtárra épülve ugyanazokat az alapvető üzenetküldési automatizálási képességeket biztosítja: többpéldányos kezelést, webhook eseményeket és egy RESTful API-t. Jelentősen kevesebb memóriát fogyaszt, és másodperc alatti idő alatt indul el. Ez a Go fordított futásidejének és natív párhuzamossági modelljének köszönhető.

Az Evolution Go saját VPS-en történő üzemeltetése maximalizálja a fordított bináris erőforrás-hatékonysági előnyét. Minden hitelesítési adat és beszélgetési adat a saját PostgreSQL adatbázisában tárolódik. Ez biztosítja az adatok szuverenitását és a megfelelőséget. Nincsenek üzenetenkénti költségek, amelyek a kereskedelmi WhatsApp szolgáltatókat drágává tennék nagy volumenben.