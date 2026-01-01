Telepítse a Meilisearch-et egyetlen kattintással.
Rustban fejlesztett, nyílt forráskódú keresőmotor, amely kevesebb mint 50 milliszekundum alatt biztosít elgépelés-tűrő találatokat.
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Erre jó a Meilisearch
A Meilisearch egy villámgyors, nyílt forráskódú keresőmotor, Rust nyelven írva. Releváns találatokat ad 50 ms alatt, beépített elgépelés-tűréssel, facet-szűréssel és testreszabható rangsorolással – mindez egy egyszerű REST API-n keresztül. Intelligens alapértelmezett beállításokkal azonnal használható. Ezáltal egyszerűvé teszi az erős keresési funkciók hozzáadását e-kereskedelmi áruházakhoz, dokumentációs oldalakhoz és SaaS alkalmazásokhoz.
A Meilisearch saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált CPU-t és memóriát biztosít. Ezáltal konzisztens, 50 ms alatti teljesítményt nyújt terhelés alatt. Korlátlan dokumentumindexelést tesz lehetővé fix költséggel. Emellett teljes ellenőrzést biztosít a biztonság és a konfiguráció felett. Mindez anélkül, hogy egy menedzselt keresési szolgáltatásra kellene támaszkodnia.
A Meilisearch főbb funkciói
50 ms alatti eredmények
A Rust alapú motor kevesebb mint 50 milliszekundum alatt adja vissza a keresési eredményeket, még több millió dokumentum között is.
Beépített elírástűrés
A felhasználók megtalálják, amire szükségük van, még elgépelések esetén is — nincs szükség konfigurációra az intelligens elgépelés-javítás aktiválásához.
Fasetált szűrés
Az erőteljes szűrők és szempontok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kategória, ár, címke vagy bármilyen egyedi attribútum alapján finomítsák a keresési eredményeket.
Egyszerű REST API
Átfogó SDK-k JavaScripthez, Pythonhoz, PHP-hez, Go-hoz és még sok máshoz egyszerűvé teszik az integrációt bármilyen stack számára.
Valós idejű indexelés
A dokumentumok azonnal kereshetők, miután hozzáadták őket, újjáépítési késedelmek vagy kézi indexfrissítések nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Meilisearch szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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