A Meilisearch egy villámgyors, nyílt forráskódú keresőmotor, Rust nyelven írva. Releváns találatokat ad 50 ms alatt, beépített elgépelés-tűréssel, facet-szűréssel és testreszabható rangsorolással – mindez egy egyszerű REST API-n keresztül. Intelligens alapértelmezett beállításokkal azonnal használható. Ezáltal egyszerűvé teszi az erős keresési funkciók hozzáadását e-kereskedelmi áruházakhoz, dokumentációs oldalakhoz és SaaS alkalmazásokhoz.

A Meilisearch saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált CPU-t és memóriát biztosít. Ezáltal konzisztens, 50 ms alatti teljesítményt nyújt terhelés alatt. Korlátlan dokumentumindexelést tesz lehetővé fix költséggel. Emellett teljes ellenőrzést biztosít a biztonság és a konfiguráció felett. Mindez anélkül, hogy egy menedzselt keresési szolgáltatásra kellene támaszkodnia.