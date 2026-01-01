Telepítse a Typesense-t egyetlen kattintással.
Gyors nyílt forráskódú keresőmotor elgépelés-tűréssel, facetálással és azonnali találatokkal, alternatívaként az Elasticsearch és Algolia helyett.
Válasszon VPS csomagot a Typesense szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Typesense
A Typesense egy modern, fejlesztőbarát keresőmotor, amelyet sebességre és egyszerűségre terveztek. Al-milliszekundumos keresési eredményeket biztosít beépített elgépelés-tűréssel, intelligens rangsorolással, facetek szerinti szűréssel és földrajzi kereséssel – az Elasticsearch működési komplexitása nélkül.
Ha saját maga üzemelteti a Typesense-t egy VPS-en, dedikált kereső háttérrendszert kap. Ez lekérdezésenkénti díjak nélkül működik, és teljes kontrollt biztosít az indexelés, a séma tervezés, valamint a rangsorolási konfiguráció felett. Az Algolia költséghatékony alternatívájaként tervezték. Olyan fejlesztőknek készült, akik nagy teljesítményű, éles környezetben is használható keresési képességeket szeretnének. Így elkerülhetik a nagy volumenű SaaS árazást.
A Typesense főbb funkciói
Elgépeléstűrő keresés
Automatikusan javítja a helyesírási hibákat a keresési lekérdezésekben, így a felhasználók mindig találnak eredményeket, még tökéletlen bemenet esetén is.
Azonnali eredmények
A memórián belüli indexelés ezredmásodperc alatti lekérdezési válaszokat biztosít a gyors, reszponzív keresési élményért.
Facetes szűrés
A beépített szűrő (facet) támogatással a felhasználók kategória, árkategória, értékelés vagy bármilyen egyéni mező alapján finomíthatják az eredményeket.
Geo keresés
Rekordok keresése és szűrése földrajzi közelség alapján, szélességi és hosszúsági mezők használatával, sugaras lekérdezésekkel.
Egyszerű API
Egy letisztult REST API és hivatalos klienskönyvtárak JavaScript, Python, Ruby, Go és PHP nyelvekhez egyszerűvé teszik az integrációt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Typesense szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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