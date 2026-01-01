A Typesense egy modern, fejlesztőbarát keresőmotor, amelyet sebességre és egyszerűségre terveztek. Al-milliszekundumos keresési eredményeket biztosít beépített elgépelés-tűréssel, intelligens rangsorolással, facetek szerinti szűréssel és földrajzi kereséssel – az Elasticsearch működési komplexitása nélkül.

Ha saját maga üzemelteti a Typesense-t egy VPS-en, dedikált kereső háttérrendszert kap. Ez lekérdezésenkénti díjak nélkül működik, és teljes kontrollt biztosít az indexelés, a séma tervezés, valamint a rangsorolási konfiguráció felett. Az Algolia költséghatékony alternatívájaként tervezték. Olyan fejlesztőknek készült, akik nagy teljesítményű, éles környezetben is használható keresési képességeket szeretnének. Így elkerülhetik a nagy volumenű SaaS árazást.