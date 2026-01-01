Akár 69% kedvezmény a Focalboard szolgáltatásra

Telepítse a Focalboardot egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú projektmenedzsment eszköz Kanban, táblázat, galéria és naptár nézetekkel csapatok és magánszemélyek számára.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Focalboardot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Focalboard szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Focalboard

A Focalboard egy nyílt forráskódú projektmenedzsment platform, amelyet a Mattermost fejlesztett ki a Trello, Notion és Asana önállóan üzemeltethető alternatívájaként.

Intuitív Kanban táblákat kombinál többféle nézetmóddal: táblázat, galéria és naptár. Így ugyanazt a projektadatot abban a formátumban vizualizálhatja, amely a legjobban illeszkedik a munkafolyamatához. A kártyák támogatják az egyéni tulajdonságokat, címkéket, határidőket és mellékleteket, alkalmazkodva bármilyen projekttípushoz, a szoftverfejlesztési sprintektől a tartalomnaptárakig.

A Focalboard önálló üzemeltetése a VPS-én korlátlan számú táblát, kártyát és csapattagot biztosít, előre látható költséggel. Nincs felhasználónkénti díjszabás, táblaszám-korlátozás, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy projektadatait pénzzé teszik. A könnyű SQLite háttérrendszer nem igényel külső adatbázist, egyszerűvé téve a telepítést és a karbantartást.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Focalboard főbb funkciói

Több nézetmód

Váltson a Kanban, táblázat, galéria és naptár nézetek között ugyanazon adatokon, hogy az megfeleljen a projektjéről alkotott elképzeléseinek.

Egyéni tulajdonságok

Adjon egyéni mezőket, címkéket, dátumokat és felelősöket a kártyákhoz, hogy minden táblát az Ön specifikus munkafolyamat-követelményeihez igazíthasson.

Valós idejű együttműködés

Több csapattag is szerkesztheti a táblákat egyidejűleg, a megjegyzések és az @említések pedig segítenek a kommunikáció kontextusban tartásában.

Importálás népszerű eszközökből

Telepítse át meglévő projektjeit Trello, Asana és Notion rendszerekből a beépített importálási funkcióval, elkerülve a nulláról való kezdést.

Táblasablonok

Az előre elkészített sablonok gyakori projekttípusokhoz lehetővé teszik, hogy másodpercek alatt beállítson egy új táblát, már a megfelelő struktúrával.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Focalboard szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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