Telepítse a Focalboardot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú projektmenedzsment eszköz Kanban, táblázat, galéria és naptár nézetekkel csapatok és magánszemélyek számára.
Válasszon VPS csomagot a Focalboard szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Focalboard
A Focalboard egy nyílt forráskódú projektmenedzsment platform, amelyet a Mattermost fejlesztett ki a Trello, Notion és Asana önállóan üzemeltethető alternatívájaként.
Intuitív Kanban táblákat kombinál többféle nézetmóddal: táblázat, galéria és naptár. Így ugyanazt a projektadatot abban a formátumban vizualizálhatja, amely a legjobban illeszkedik a munkafolyamatához. A kártyák támogatják az egyéni tulajdonságokat, címkéket, határidőket és mellékleteket, alkalmazkodva bármilyen projekttípushoz, a szoftverfejlesztési sprintektől a tartalomnaptárakig.
A Focalboard önálló üzemeltetése a VPS-én korlátlan számú táblát, kártyát és csapattagot biztosít, előre látható költséggel. Nincs felhasználónkénti díjszabás, táblaszám-korlátozás, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy projektadatait pénzzé teszik. A könnyű SQLite háttérrendszer nem igényel külső adatbázist, egyszerűvé téve a telepítést és a karbantartást.
A Focalboard főbb funkciói
Több nézetmód
Váltson a Kanban, táblázat, galéria és naptár nézetek között ugyanazon adatokon, hogy az megfeleljen a projektjéről alkotott elképzeléseinek.
Egyéni tulajdonságok
Adjon egyéni mezőket, címkéket, dátumokat és felelősöket a kártyákhoz, hogy minden táblát az Ön specifikus munkafolyamat-követelményeihez igazíthasson.
Valós idejű együttműködés
Több csapattag is szerkesztheti a táblákat egyidejűleg, a megjegyzések és az @említések pedig segítenek a kommunikáció kontextusban tartásában.
Importálás népszerű eszközökből
Telepítse át meglévő projektjeit Trello, Asana és Notion rendszerekből a beépített importálási funkcióval, elkerülve a nulláról való kezdést.
Táblasablonok
Az előre elkészített sablonok gyakori projekttípusokhoz lehetővé teszik, hogy másodpercek alatt beállítson egy új táblát, már a megfelelő struktúrával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Focalboard szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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