A Focalboard egy nyílt forráskódú projektmenedzsment platform, amelyet a Mattermost fejlesztett ki a Trello, Notion és Asana önállóan üzemeltethető alternatívájaként.

Intuitív Kanban táblákat kombinál többféle nézetmóddal: táblázat, galéria és naptár. Így ugyanazt a projektadatot abban a formátumban vizualizálhatja, amely a legjobban illeszkedik a munkafolyamatához. A kártyák támogatják az egyéni tulajdonságokat, címkéket, határidőket és mellékleteket, alkalmazkodva bármilyen projekttípushoz, a szoftverfejlesztési sprintektől a tartalomnaptárakig.

A Focalboard önálló üzemeltetése a VPS-én korlátlan számú táblát, kártyát és csapattagot biztosít, előre látható költséggel. Nincs felhasználónkénti díjszabás, táblaszám-korlátozás, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy projektadatait pénzzé teszik. A könnyű SQLite háttérrendszer nem igényel külső adatbázist, egyszerűvé téve a telepítést és a karbantartást.