A Docker Registry a Docker image-ek hivatalos, nyílt forráskódú tároló és disztribúciós rendszere. Saját registry futtatásával a csapat egy privát, nagy teljesítményű tárolót kap a konténer image-ek számára. Ez távol tartja a saját fejlesztésű alkalmazáskódot a nyilvános huboktól. Emellett gyors és megbízható image-lehívásokat biztosít a CI/CD pipeline-okhoz és az éles környezeti telepítésekhez.

A saját üzemeltetés a VPS-en azt jelenti, hogy az image adatok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Ez egyszerűsíti az adatkezelési irányelveknek való megfelelést, és megszünteti a külső szolgáltatásoktól való függőséget. Ön szabályozza a hozzáférést, a megőrzési szabályzatokat és a tárolási kapacitást. Mindezt image-enkénti díjak vagy sávszélesség-korlátozások nélkül teheti meg, amelyeket a hosztolt registry szolgáltatók szabnak ki.