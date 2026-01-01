Telepítse a Docker Registryt egyetlen kattintással.
A hivatalos privát tároló a Docker konténerképeinek tárolására, terjesztésére és kezelésére.
Válasszon VPS csomagot a Docker Registry szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Docker Registry
A Docker Registry a Docker image-ek hivatalos, nyílt forráskódú tároló és disztribúciós rendszere. Saját registry futtatásával a csapat egy privát, nagy teljesítményű tárolót kap a konténer image-ek számára. Ez távol tartja a saját fejlesztésű alkalmazáskódot a nyilvános huboktól. Emellett gyors és megbízható image-lehívásokat biztosít a CI/CD pipeline-okhoz és az éles környezeti telepítésekhez.
A saját üzemeltetés a VPS-en azt jelenti, hogy az image adatok soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Ez egyszerűsíti az adatkezelési irányelveknek való megfelelést, és megszünteti a külső szolgáltatásoktól való függőséget. Ön szabályozza a hozzáférést, a megőrzési szabályzatokat és a tárolási kapacitást. Mindezt image-enkénti díjak vagy sávszélesség-korlátozások nélkül teheti meg, amelyeket a hosztolt registry szolgáltatók szabnak ki.
A Docker Registry főbb funkciói
Privát képtárhely
Tárolja biztonságosan saját konténerképeit a saját infrastruktúráján, távol tartva az érzékeny kódot a nyilvános regisztrációs adatbázisoktól.
CI/CD integráció
A standard Docker push és pull API biztosítja a kompatibilitást minden build eszközzel, pipeline-nal és orchestration platformmal.
Webhook támogatás
Indítsa el automatikusan a következő folyamatlépéseket, valahányszor új image kerül feltöltésre a registry-be.
Állandó réteg gyorsítótár
A képek közötti megosztott réteges tárolás drámaian csökkenti a lemezhasználatot és felgyorsítja a képek terjesztését a csapaton belül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Docker Registry szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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