Telepítse az InvoiceShelf-et egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű, nyílt forráskódú számlázási platform szabadúszók és kisvállalkozások részére, korábban Crater néven ismert.
Válasszon VPS csomagot a InvoiceShelf szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a InvoiceShelf
Az InvoiceShelf egy saját üzemeltetésű számlázási és elszámolási platform. Ideális szabadúszóknak, tanácsadóknak és kisvállalkozásoknak, akik professzionális számlázási megoldást keresnek havi SaaS díjak nélkül. Lefedi a teljes számlázási munkafolyamatot: ügyfelek, tételek, számlák, árajánlatok, költségek és kifizetések. Támogatja a több pénznemet, adókulcsot és a testreszabható PDF sablonokat.
Az InvoiceShelf saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja pénzügyi adatait és ügyfélnyilvántartásait az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán. Beépített Stripe fizetési átjáró integrációval rendelkezik. Az ügyfélportálon keresztül az ügyfelek online megtekinthetik és kifizethetik a számlákat. Így kifinomult számlázási élményt kap számlánkénti díjak vagy szolgáltatói függőség nélkül.
A InvoiceShelf főbb funkciói
Számlák és árajánlatok
Készítsen professzionális számlákat és árajánlatokat testreszabható sablonokkal és automatikus PDF generálással minden dokumentumhoz.
Online fizetési portál
Ügyfelek megtekinthetik, letölthetik és kifizethetik számláikat online egy önkiszolgáló portálon keresztül, Stripe fizetési átjáró integrációval.
Költségkövetés
Rögzítse és kategorizálja a céges kiadásokat a számlákkal együtt, hogy teljes pénzügyi áttekintést kapjon egy helyen.
Többvalutás támogatás
Számlázzon ügyfeleinek helyi pénznemükben konfigurálható árfolyamokkal és számlánkénti pénznemválasztással.
Adókezelés
Határozzon meg több adókulcsot, és alkalmazza azokat tételenként vagy számlánként az ÁFA, GST és egyéb adóstruktúrák kezeléséhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a InvoiceShelf szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
További telepíthető alkalmazások
AureusERP
Nyílt forráskódú ERP platform, amely lefedi a pénzügyet, HR-t, készletgazdálkodást, értékesítést és CRM-et