Az InvoiceShelf egy saját üzemeltetésű számlázási és elszámolási platform. Ideális szabadúszóknak, tanácsadóknak és kisvállalkozásoknak, akik professzionális számlázási megoldást keresnek havi SaaS díjak nélkül. Lefedi a teljes számlázási munkafolyamatot: ügyfelek, tételek, számlák, árajánlatok, költségek és kifizetések. Támogatja a több pénznemet, adókulcsot és a testreszabható PDF sablonokat.

Az InvoiceShelf saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja pénzügyi adatait és ügyfélnyilvántartásait az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán. Beépített Stripe fizetési átjáró integrációval rendelkezik. Az ügyfélportálon keresztül az ügyfelek online megtekinthetik és kifizethetik a számlákat. Így kifinomult számlázási élményt kap számlánkénti díjak vagy szolgáltatói függőség nélkül.