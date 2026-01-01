Telepítse a Livebookot egyetlen kattintással.
Interaktív, együttműködő Elixir jegyzetfüzetek adattudományhoz, automatizáláshoz és élő kód felfedezéséhez.
Válasszon VPS csomagot a Livebook szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Livebook
A Livebook egy nyílt forráskódú webalkalmazás együttműködő, reprodukálható Elixir notebookok írásához. A BEAM ökoszisztémához készült, és egyetlen böngészőalapú felületen egyesíti az élő kódvégrehajtást, a gazdag adatvizualizációkat és a valós idejű többjátékos szerkesztést. Az általános célú notebook környezetektől eltérően a Livebook mélyen integrálódik az Elixir konkurens modelljébe. Olyan notebookokat hoz létre, melyek azonos módon futnak a munkamenetek és gépek között.
A Livebook saját VPS-en történő üzemeltetése a notebookokat, adatfolyamokat és gépi tanulási kísérleteket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincsenek notebook méretkorlátok, használati díjak, és harmadik fél felhőszolgáltatása sem kezeli az Ön kódját vagy adatait.
A Livebook főbb funkciói
Valós idejű együttműködés
Több felhasználó szerkesztheti ugyanazt a jegyzetfüzetet egyszerre élő kurzorkövetéssel és konfliktusmentes, együttműködő szerkesztéssel.
Okos cellák
Az előre elkészített cellatípusok automatizálják az SQL lekérdezéseket, a HTTP kéréseket, a fájlolvasást és a diagramkészítést, anélkül, hogy ismétlődő sablonkódot kellene írni.
ML és adat munkafolyamatok
Natív integráció az Nx, Explorer és Kino rendszerekkel lehetővé teszi a numerikus számításokat, adatkereteket és gazdag vizualizációkat közvetlenül a jegyzetfüzeteken belül.
Notebook alkalmazás telepítése
Tegyen közzé bármilyen jegyzetfüzetet önálló interaktív webalkalmazásként, amelyet a végfelhasználók futtathatnak a Livebook felületéhez való közvetlen hozzáférés nélkül.
Alapértelmezetten reprodukálható
A jegyzetfüzetek rögzítik az összes függőséget és futásidejű értéket magában a fájlban, biztosítva a konzisztens eredményeket különböző gépeken és telepítéseken.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Livebook szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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