A Livebook egy nyílt forráskódú webalkalmazás együttműködő, reprodukálható Elixir notebookok írásához. A BEAM ökoszisztémához készült, és egyetlen böngészőalapú felületen egyesíti az élő kódvégrehajtást, a gazdag adatvizualizációkat és a valós idejű többjátékos szerkesztést. Az általános célú notebook környezetektől eltérően a Livebook mélyen integrálódik az Elixir konkurens modelljébe. Olyan notebookokat hoz létre, melyek azonos módon futnak a munkamenetek és gépek között.

A Livebook saját VPS-en történő üzemeltetése a notebookokat, adatfolyamokat és gépi tanulási kísérleteket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincsenek notebook méretkorlátok, használati díjak, és harmadik fél felhőszolgáltatása sem kezeli az Ön kódját vagy adatait.