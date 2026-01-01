A Sure egy közösség által karbantartott nyílt forráskódú személyes pénzügyi és vagyonkezelő alkalmazás. Azoknak készült, akik teljes ellenőrzést szeretnének pénzügyi adataik felett. Nyomon követi a bankszámlákat, befektetéseket és hiteleket. Rögzíti és kategorizálja a tranzakciókat, figyelemmel kíséri a nettó vagyont az idő múlásával, és támogatja a többfelhasználós háztartásokat. Mindezt egy PostgreSQL adatbázisban tárolja a saját infrastruktúráján.

A hosztolt pénzügyi eszközökkel ellentétben a Sure teljes egészében a saját szerverén fut. Nincs SaaS előfizetés, harmadik féltől származó adatmegosztás és szolgáltatásmegszűnés kockázata. Az opcionális OpenAI integráció AI-alapú tranzakciókategorizálást és természetes nyelvi pénzügyi lekérdezéseket tesz lehetővé. Egy háttérben futó Sidekiq worker kezeli az ütemezett importálásokat és értesítéseket, miközben a fő alkalmazás az interaktív irányítópultot szolgálja ki.