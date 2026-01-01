Telepítse a Sure-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett személyes pénzügyi alkalmazás a nettó vagyon, számlák, tranzakciók és befektetések nyomon követésére, teljes adatszuverenitással.
Válasszon VPS csomagot a Sure szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Sure
A Sure egy közösség által karbantartott nyílt forráskódú személyes pénzügyi és vagyonkezelő alkalmazás. Azoknak készült, akik teljes ellenőrzést szeretnének pénzügyi adataik felett. Nyomon követi a bankszámlákat, befektetéseket és hiteleket. Rögzíti és kategorizálja a tranzakciókat, figyelemmel kíséri a nettó vagyont az idő múlásával, és támogatja a többfelhasználós háztartásokat. Mindezt egy PostgreSQL adatbázisban tárolja a saját infrastruktúráján.
A hosztolt pénzügyi eszközökkel ellentétben a Sure teljes egészében a saját szerverén fut. Nincs SaaS előfizetés, harmadik féltől származó adatmegosztás és szolgáltatásmegszűnés kockázata. Az opcionális OpenAI integráció AI-alapú tranzakciókategorizálást és természetes nyelvi pénzügyi lekérdezéseket tesz lehetővé. Egy háttérben futó Sidekiq worker kezeli az ütemezett importálásokat és értesítéseket, miközben a fő alkalmazás az interaktív irányítópultot szolgálja ki.
A Sure főbb funkciói
Nettó vagyon áttekintő
Összesítse az összes számlaegyenleget egyetlen nettó vagyon nézetbe, amely frissül a tranzakciók rögzítésekor, világos képet adva a teljes pénzügyi állapotról.
Fiókkezelés
Nyomon követheti folyószámláit, megtakarítási számláit, hitelkártya-, hitel- és befektetési számláit egyetlen felületről, mindegyikhez teljes tranzakciós előzményekkel.
Tranzakciók kategorizálása
Importálja, rendszerezze és kategorizálja a tranzakciókat szabályalapú automatizálással és manuális felülbírálatokkal a pontos kiadási jelentések elkészítéséhez.
Befektetési portfólió nyomon követése
Figyelje a részvényállományokat és a portfólió teljesítményét élő árfolyamadatokkal, amelyeket a Yahoo Finance vagy a Twelve Data szolgáltatásokból kérdez le egy konfigurálható ütemezés szerint.
AI pénzügy asszisztens
Opcionális OpenAI integráció lehetővé teszi a költési szokásokról szóló természetes nyelvi lekérdezéseket és az importált tranzakciók automatikus kategorizálását.
Többfelhasználós háztartások
Hívja meg a háztartás tagjait saját fiókjukkal, miközben megosztják a költségvetéseket és a pénzügyi célokat ugyanazon az önállóan üzemeltetett példányon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Sure szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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