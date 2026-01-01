A Komari egy könnyű, nyílt forráskódú szerverfigyelő eszköz. Önállóan üzemeltetőknek készült, akik valós idejű betekintést igényelnek infrastruktúrájukba, vállalati felügyeleti platformok többletköltsége nélkül. Minden felügyelt szerverre telepített kis ügynököt használ CPU, memória, lemez és hálózati metrikák gyűjtésére, amelyek egy letisztult webes irányítópulton jelennek meg.

Mivel a Komari önállóan üzemeltethető, minden szerver telemetriai adata az Ön infrastruktúráján marad, harmadik fél szolgáltatásaihoz adatküldés nélkül. Az SQLite-alapú kialakításnak köszönhetően nincs külső adatbázis-függőség. Ez gyors telepítést és egyszerű karbantartást tesz lehetővé, kis csapatoknak és egyéni üzemeltetőknek is.