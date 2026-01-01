Telepítse a Komarit egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű szerverfelügyeleti irányítópult ügynök alapú adatgyűjtéssel és valós idejű metrikákkal.
Válasszon VPS csomagot a Komari szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Komari
A Komari egy könnyű, nyílt forráskódú szerverfigyelő eszköz. Önállóan üzemeltetőknek készült, akik valós idejű betekintést igényelnek infrastruktúrájukba, vállalati felügyeleti platformok többletköltsége nélkül. Minden felügyelt szerverre telepített kis ügynököt használ CPU, memória, lemez és hálózati metrikák gyűjtésére, amelyek egy letisztult webes irányítópulton jelennek meg.
Mivel a Komari önállóan üzemeltethető, minden szerver telemetriai adata az Ön infrastruktúráján marad, harmadik fél szolgáltatásaihoz adatküldés nélkül. Az SQLite-alapú kialakításnak köszönhetően nincs külső adatbázis-függőség. Ez gyors telepítést és egyszerű karbantartást tesz lehetővé, kis csapatoknak és egyéni üzemeltetőknek is.
A Komari főbb funkciói
Ügynökalapú monitorozás
Telepítse a könnyűsúlyú Komari agentet bármely szerverre, hogy metrikákat gyűjtsön és továbbítson vissza a központi irányítópultjára.
Valós idejű mutatók
Tekintse meg a CPU-használatot, a memória-felhasználást, a lemez I/O-t és a hálózati átviteli sebességet, élőben frissítve a webes felületen.
Többszerveres irányítópult
Figyelje az összes szerverét egyetlen felületről, úgy, hogy minden ügynök önállóan jelent a központi hosztnak.
Nulla külső függőség
Az SQLite tárolás azt jelenti, hogy nincs külön adatbázis-szolgáltatás, amit kezelni kellene — csak a konténer és egy állandó adatvolumen.
Egyéni téma támogatás
Személyre szabhatja az irányítópult megjelenését az Ön preferenciáihoz vagy a szervezet arculatához igazítva.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Komari szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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