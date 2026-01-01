Telepítse a Kestra-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú munkafolyamat-vezénylő platform, amely lehetővé teszi adatfolyamok és automatizálási munkafolyamatok építését, ütemezését és figyelését vizuális szerkesztővel.
Válasszon VPS csomagot a Kestra szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kestra
A Kestra egy nyílt forráskódú, eseményvezérelt munkafolyamat-vezénylő platform. Mérnökök számára készült, akiknek komplex pipeline-okat kell ütemezniük, futtatniuk és felügyelniük anélkül, hogy sablonos infrastruktúra-kódot írnának. Egy deklaratív, YAML-alapú munkafolyamat-definíciót valós idejű vizuális szerkesztővel, élő topológiai grafikonnal és végrehajtási visszajátszással kombinál. Ezáltal kezdők számára is könnyen megközelíthető, és elég erős a nagyméretű adatfeldolgozó mérnöki csapatok számára.
A Kestra saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan munkafolyamatokat és teljes adatszuverenitást biztosít. Lehetőséget ad bármely belső szolgáltatáshoz vagy adatbázishoz való csatlakozásra anélkül, hogy hitelesítő adatokat kellene felfedni egy SaaS szolgáltató felé. A beágyazott plugin könyvtár több mint 400 integrációt tartalmaz alapból.
A Kestra főbb funkciói
Vizuális munkafolyamat-szerkesztő
Munkafolyamatokat építhet és szerkeszthet böngészőalapú topológiai nézetben, amely élőben jelenik meg, miközben beírja a YAML-t — nincs szükség külön diagramkészítő eszközre.
Eseményvezérelt indítók
Munkafolyamatok indítása ütemezések, webhooks, fájlérkezések, üzenetsor események vagy adatbázis változások esetén, beépített trigger típusokkal.
400+ bővítmény
Csatlakozzon AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP API-khoz és több tucat adatbázishoz összekötő kód írása nélkül.
Végrehajtás-visszajátszás
Futtasson újra bármilyen korábbi végrehajtást bármely feladatból, vizsgálja meg a bemeneteket és kimeneteket lépésről lépésre, és hárítsa el a hibákat a teljes folyamat újraindítása nélkül.
Párhuzamos feladatvégrehajtás
Futtasson feladatcsoportokat párhuzamosan vagy sorrendben ugyanazon munkafolyamaton belül, hogy maximalizálja az átviteli sebességet és minimalizálja a végpontok közötti pipeline késleltetést.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kestra szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.