A Kestra egy nyílt forráskódú, eseményvezérelt munkafolyamat-vezénylő platform. Mérnökök számára készült, akiknek komplex pipeline-okat kell ütemezniük, futtatniuk és felügyelniük anélkül, hogy sablonos infrastruktúra-kódot írnának. Egy deklaratív, YAML-alapú munkafolyamat-definíciót valós idejű vizuális szerkesztővel, élő topológiai grafikonnal és végrehajtási visszajátszással kombinál. Ezáltal kezdők számára is könnyen megközelíthető, és elég erős a nagyméretű adatfeldolgozó mérnöki csapatok számára.

A Kestra saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan munkafolyamatokat és teljes adatszuverenitást biztosít. Lehetőséget ad bármely belső szolgáltatáshoz vagy adatbázishoz való csatlakozásra anélkül, hogy hitelesítő adatokat kellene felfedni egy SaaS szolgáltató felé. A beágyazott plugin könyvtár több mint 400 integrációt tartalmaz alapból.