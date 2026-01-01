A GPT-Researcher egy nyílt forráskódú, autonóm AI ügynök, amelyet arra terveztek, hogy átfogó online kutatást végezzen bármilyen témában. Ez a párhuzamos megközelítés drámaian csökkenti a kutatási szintű tartalom előállításának idejét, szemben a kézi böngészéssel vagy az LLM promptokkal.

A GPT-Researcher saját üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít. Ön dönti el, mely LLM szolgáltatókat és kereső API-kat csatlakoztatja. Meghatározhatja, milyen adatokat dolgoz fel, és hogyan tárolja a jelentéseket. A saját VPS-en való futtatása azt jelenti, hogy az érzékeny kutatási témák az Ön infrastruktúráján maradnak. Így nincsenek használati korlátok harmadik féltől származó, üzemeltetett szolgáltatások részéről.