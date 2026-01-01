Telepítse a GPT-Researcher-t egyetlen kattintással.
Autonóm AI kutatóügynök, amely mély webes kutatást végez és részletes, hivatkozott jelentéseket generál percek alatt.
Válasszon VPS csomagot a GPT-Researcher szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a GPT-Researcher
A GPT-Researcher egy nyílt forráskódú, autonóm AI ügynök, amelyet arra terveztek, hogy átfogó online kutatást végezzen bármilyen témában. Ez a párhuzamos megközelítés drámaian csökkenti a kutatási szintű tartalom előállításának idejét, szemben a kézi böngészéssel vagy az LLM promptokkal.
A GPT-Researcher saját üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít. Ön dönti el, mely LLM szolgáltatókat és kereső API-kat csatlakoztatja. Meghatározhatja, milyen adatokat dolgoz fel, és hogyan tárolja a jelentéseket. A saját VPS-en való futtatása azt jelenti, hogy az érzékeny kutatási témák az Ön infrastruktúráján maradnak. Így nincsenek használati korlátok harmadik féltől származó, üzemeltetett szolgáltatások részéről.
A GPT-Researcher főbb funkciói
Többügynökös kutatás
A párhuzamos al-lekérdezéses ügynökök több tucat forrásból egyidejűleg gyűjtenek adatokat, alapos jelentéseket állítva elő gyorsabban, mint bármely egyszálas kutatási folyamat.
Hivatkozott jelentések
Minden generált jelentés beágyazott forráshivatkozásokat és egy irodalomjegyzéket tartalmaz, ezáltal az eredmények ellenőrizhetővé és professzionális használatra alkalmassá válnak.
Több jelentéstípus
Készítsen kutatási jelentéseket, erőforráslistákat, vázlatokat vagy egyedi formázású kimeneteket, hogy megfeleljen a munkafolyamata által megkövetelt pontos eredménynek.
Rugalmas LLM Támogatás
Csatlakoztasson OpenAI-t, Anthropic-ot, Ollamát vagy bármilyen OpenAI-kompatibilis végpontot, így egyensúlyba hozhatja a költségeket, a sebességet és a modell képességeit kutatási feladatonként.
Webes keresés integráció
Csatlakozik a Tavilyhez, a Google-höz, a Binghez és más keresésszolgáltatókhoz, hogy élő, naprakész információkat szerezzen be, a statikus képzési adatokra való támaszkodás helyett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GPT-Researcher szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.