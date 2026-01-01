Akár 69% kedvezmény a GPT-Researcher szolgáltatásra

Telepítse a GPT-Researcher-t egyetlen kattintással.

Autonóm AI kutatóügynök, amely mély webes kutatást végez és részletes, hivatkozott jelentéseket generál percek alatt.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a GPT-Researcher-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a GPT-Researcher szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a GPT-Researcher

A GPT-Researcher egy nyílt forráskódú, autonóm AI ügynök, amelyet arra terveztek, hogy átfogó online kutatást végezzen bármilyen témában. Ez a párhuzamos megközelítés drámaian csökkenti a kutatási szintű tartalom előállításának idejét, szemben a kézi böngészéssel vagy az LLM promptokkal.

A GPT-Researcher saját üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít. Ön dönti el, mely LLM szolgáltatókat és kereső API-kat csatlakoztatja. Meghatározhatja, milyen adatokat dolgoz fel, és hogyan tárolja a jelentéseket. A saját VPS-en való futtatása azt jelenti, hogy az érzékeny kutatási témák az Ön infrastruktúráján maradnak. Így nincsenek használati korlátok harmadik féltől származó, üzemeltetett szolgáltatások részéről.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A GPT-Researcher főbb funkciói

Többügynökös kutatás

A párhuzamos al-lekérdezéses ügynökök több tucat forrásból egyidejűleg gyűjtenek adatokat, alapos jelentéseket állítva elő gyorsabban, mint bármely egyszálas kutatási folyamat.

Hivatkozott jelentések

Minden generált jelentés beágyazott forráshivatkozásokat és egy irodalomjegyzéket tartalmaz, ezáltal az eredmények ellenőrizhetővé és professzionális használatra alkalmassá válnak.

Több jelentéstípus

Készítsen kutatási jelentéseket, erőforráslistákat, vázlatokat vagy egyedi formázású kimeneteket, hogy megfeleljen a munkafolyamata által megkövetelt pontos eredménynek.

Rugalmas LLM Támogatás

Csatlakoztasson OpenAI-t, Anthropic-ot, Ollamát vagy bármilyen OpenAI-kompatibilis végpontot, így egyensúlyba hozhatja a költségeket, a sebességet és a modell képességeit kutatási feladatonként.

Webes keresés integráció

Csatlakozik a Tavilyhez, a Google-höz, a Binghez és más keresésszolgáltatókhoz, hogy élő, naprakész információkat szerezzen be, a statikus képzési adatokra való támaszkodás helyett.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GPT-Researcher szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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