Telepítse a Manticore Search-et egykattintásos telepítéssel.
Nagy teljesítményű nyílt forráskódú kereső adatbázis teljes szöveges kereséssel, vektoros kereséssel és MySQL protokoll támogatással.
Válasszon VPS csomagot a Manticore Search szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Manticore Search
A Manticore Search egy erőteljes, nyílt forráskódú adatbázis, amelyet kifejezetten keresésre terveztek. A Sphinx Search projekt folytatásaként 2017-ben jött létre. Egyetlen motorban ötvözi a teljes szöveges keresést, a vektoros hasonlósági keresést és a valós idejű analitikát. Ez a motor a jól ismert MySQL protokollon vagy egy JSON HTTP API-n keresztül érhető el.
Az Elasticsearch-csel ellentétben a Manticore C++ nyelven íródott, és minimális erőforrásokat igényel. Emellett kiváló lekérdezési teljesítményt nyújt több milliárd dokumentumon keresztül. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes kontrollt biztosít a keresési infrastruktúra felett. Nincsenek lekérdezésenkénti díjak, nincs gyártói függőség és nincs JVM többletterhelés.
A Manticore Search főbb funkciói
Teljes szöveges keresés
20+ keresési operátor, beleértve a homályos egyezést, a törzselést és a lemmatizálást a pontos teljes szöveges visszakereséshez nagy dokumentumgyűjteményekben.
MySQL kompatibilis
Csatlakozzon bármilyen MySQL klienssel, ORM-mel vagy BI eszközzel — nincs szükség új SDK-ra, és a meglévő MySQL-alapú eszközök azonnal működnek.
Vektoros keresés
A beépített HNSW vektorindex lehetővé teszi a szemantikus hasonlósági keresést és a hibrid kulcsszó + vektor lekérdezéseket különálló vektordatabázis nélkül.
Valós idejű indexelés
A dokumentumok azonnal kereshetővé válnak beillesztés után, index újraépítési késedelem nélkül, naprakészen tartva az eredményeket a gyorsan változó adathalmazokban.
Oszlopos tárolás
Az oszlopos formátum felgyorsítja az analitikát, az aggregációkat és a facetált keresést nagy adathalmazokon, alacsony memóriaterhelés mellett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Manticore Search szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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