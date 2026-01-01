A Manticore Search egy erőteljes, nyílt forráskódú adatbázis, amelyet kifejezetten keresésre terveztek. A Sphinx Search projekt folytatásaként 2017-ben jött létre. Egyetlen motorban ötvözi a teljes szöveges keresést, a vektoros hasonlósági keresést és a valós idejű analitikát. Ez a motor a jól ismert MySQL protokollon vagy egy JSON HTTP API-n keresztül érhető el.

Az Elasticsearch-csel ellentétben a Manticore C++ nyelven íródott, és minimális erőforrásokat igényel. Emellett kiváló lekérdezési teljesítményt nyújt több milliárd dokumentumon keresztül. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes kontrollt biztosít a keresési infrastruktúra felett. Nincsenek lekérdezésenkénti díjak, nincs gyártói függőség és nincs JVM többletterhelés.