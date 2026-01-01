Telepítse a Teedy-t egy kattintással.
Nyílt forráskódú dokumentumkezelő rendszer OCR-rel és teljes szöveges kereséssel beolvasott dokumentumok, PDF-ek és fájlok rendszerezéséhez.
Válasszon VPS csomagot a Teedy szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Teedy
A Teedy egy nyílt forráskódú dokumentumkezelő rendszer, amely a beolvasott papírok, PDF-ek és digitális fájlok halmazát strukturált, kereshető archívummá alakítja. Minden feltöltött dokumentumot OCR-en futtatnak át, így a szövege teljes mértékben kereshetővé válik. A címkék, hierarchikus kategóriák és egyéni metaadatok rugalmas rendszere rendszerezetten tartja a nagy gyűjteményeket. Egy letisztult, reszponzív webes felület, többfelhasználós fiókok részletes jogosultságokkal és egy teljes REST API alkalmassá teszi egyének és kis csapatok számára egyaránt.
A Teedy saját VPS-en történő üzemeltetésével a bizalmas dokumentumok — szerződések, számlák, adónyilvántartások és személyazonosító okmányok — az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül maradnak. Így elkerülhető egy harmadik fél felhőjének használata. Emellett azonnal biztosítja az OCR-t, a teljes szöveges keresést és az auditálható verziókövetést.
A Teedy főbb funkciói
OCR szövegkinyerés
Automatikusan kinyeri a szöveget beolvasott képekből és PDF-ekből beépített OCR használatával, így minden dokumentum teljes mértékben kereshetővé válik.
Teljes szöveges keresés
Keresse meg másodpercek alatt bármely fájlt a teljes archívumban, dokumentumtartalom, címkék vagy metaadatok alapján.
Címkék és metaadatok
Rendszerezze a dokumentumokat hierarchikus címkékkel, egyéni metaadatmezőkkel és kapcsolatokkal a merev mappafák helyett.
Többfelhasználós jogosultságok
Hozzon létre felhasználói és csoportfiókokat részletes hozzáférés-vezérlési listákkal, így a csapatok biztonságosan oszthatnak meg dokumentumokat.
REST API és automatizálás
Automatizálja a feltöltéseket, bevitelt és integrációkat egy teljes REST API-n és e-mail-ből importáló támogatással.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Teedy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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