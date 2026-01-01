A Teedy egy nyílt forráskódú dokumentumkezelő rendszer, amely a beolvasott papírok, PDF-ek és digitális fájlok halmazát strukturált, kereshető archívummá alakítja. Minden feltöltött dokumentumot OCR-en futtatnak át, így a szövege teljes mértékben kereshetővé válik. A címkék, hierarchikus kategóriák és egyéni metaadatok rugalmas rendszere rendszerezetten tartja a nagy gyűjteményeket. Egy letisztult, reszponzív webes felület, többfelhasználós fiókok részletes jogosultságokkal és egy teljes REST API alkalmassá teszi egyének és kis csapatok számára egyaránt.

A Teedy saját VPS-en történő üzemeltetésével a bizalmas dokumentumok — szerződések, számlák, adónyilvántartások és személyazonosító okmányok — az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül maradnak. Így elkerülhető egy harmadik fél felhőjének használata. Emellett azonnal biztosítja az OCR-t, a teljes szöveges keresést és az auditálható verziókövetést.