Akár 69% kedvezmény a Milvus szolgáltatásra

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Nyílt forráskódú vektoralapú adatbázis, amelyet AI alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, és milliárdnyi beágyazásban keres milliszekundum alatti késleltetéssel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Milvust egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Milvus szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Milvus

A Milvus a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú vektordatbázisa, amelyet kifejezetten gépi tanulási modellek által generált nagy dimenziós beágyazások tárolására és keresésére terveztek. Támogatja a HNSW, IVF és DiskANN indexeket, a hibrid sűrű és ritka vektoros keresést. Milliárdnyi vektort kezel, miközben ezredmásodperc alatti lekérdezési késleltetést biztosít. Ez a sablon a teljes Milvus stack-et telepíti: etcd-t a metaadatokhoz, MinIO-t az objektumtároláshoz és az Attu webes felhasználói felületet a vizuális kezeléshez.

A Milvus saját VPS-en történő üzemeltetése a saját beágyazásokat és az érzékeny felhasználói adatokat az infrastruktúráján belül tartja. Dedikált memóriát és CPU-t biztosít az index-intenzív AI-munkaterhelésekhez. Valamint kiküszöböli a menedzselt vektordatbázis-szolgáltatások lekérdezésenkénti költségeit.

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Erre jó a {name}

A Milvus főbb funkciói

Milliárdos méretű keresés

Indexeljen és kérdezzen le vektormilliárdokat al-milliszekundumos késleltetéssel HNSW, IVF vagy DiskANN indexek használatával.

Hibrid keresés

Kombinálja a sűrű vektorokat, a ritka vektorokat és a metaadat szűrőket egyetlen lekérdezésben a pontosabb AI-alapú lekérés érdekében.

RAG-re felkészített infrastruktúra

Tárolja a dokumentum beágyazásokat és kérje le a releváns kontextust LLM-ek számára, pontos chatbotokat és kérdés-válasz rendszereket működtetve.

Attu Web UI

Gyűjtemények kezelése, lekérdezések futtatása és a fürt állapotának figyelése egy beépített, böngészőalapú felügyeleti konzolon keresztül.

Többnyelvű SDK-k

Hivatalos kliensek Pythonhoz, Javához, Go-hoz és Node.js-hez, valamint REST és gRPC API-k integrálhatók bármilyen AI stackkel.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Milvus szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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