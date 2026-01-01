Telepítse a Milvust egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú vektoralapú adatbázis, amelyet AI alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, és milliárdnyi beágyazásban keres milliszekundum alatti késleltetéssel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Milvus
A Milvus a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú vektordatbázisa, amelyet kifejezetten gépi tanulási modellek által generált nagy dimenziós beágyazások tárolására és keresésére terveztek. Támogatja a HNSW, IVF és DiskANN indexeket, a hibrid sűrű és ritka vektoros keresést. Milliárdnyi vektort kezel, miközben ezredmásodperc alatti lekérdezési késleltetést biztosít. Ez a sablon a teljes Milvus stack-et telepíti: etcd-t a metaadatokhoz, MinIO-t az objektumtároláshoz és az Attu webes felhasználói felületet a vizuális kezeléshez.
A Milvus saját VPS-en történő üzemeltetése a saját beágyazásokat és az érzékeny felhasználói adatokat az infrastruktúráján belül tartja. Dedikált memóriát és CPU-t biztosít az index-intenzív AI-munkaterhelésekhez. Valamint kiküszöböli a menedzselt vektordatbázis-szolgáltatások lekérdezésenkénti költségeit.
A Milvus főbb funkciói
Milliárdos méretű keresés
Indexeljen és kérdezzen le vektormilliárdokat al-milliszekundumos késleltetéssel HNSW, IVF vagy DiskANN indexek használatával.
Hibrid keresés
Kombinálja a sűrű vektorokat, a ritka vektorokat és a metaadat szűrőket egyetlen lekérdezésben a pontosabb AI-alapú lekérés érdekében.
RAG-re felkészített infrastruktúra
Tárolja a dokumentum beágyazásokat és kérje le a releváns kontextust LLM-ek számára, pontos chatbotokat és kérdés-válasz rendszereket működtetve.
Attu Web UI
Gyűjtemények kezelése, lekérdezések futtatása és a fürt állapotának figyelése egy beépített, böngészőalapú felügyeleti konzolon keresztül.
Többnyelvű SDK-k
Hivatalos kliensek Pythonhoz, Javához, Go-hoz és Node.js-hez, valamint REST és gRPC API-k integrálhatók bármilyen AI stackkel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Milvus szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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