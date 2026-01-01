A Milvus a világ legnépszerűbb nyílt forráskódú vektordatbázisa, amelyet kifejezetten gépi tanulási modellek által generált nagy dimenziós beágyazások tárolására és keresésére terveztek. Támogatja a HNSW, IVF és DiskANN indexeket, a hibrid sűrű és ritka vektoros keresést. Milliárdnyi vektort kezel, miközben ezredmásodperc alatti lekérdezési késleltetést biztosít. Ez a sablon a teljes Milvus stack-et telepíti: etcd-t a metaadatokhoz, MinIO-t az objektumtároláshoz és az Attu webes felhasználói felületet a vizuális kezeléshez.

A Milvus saját VPS-en történő üzemeltetése a saját beágyazásokat és az érzékeny felhasználói adatokat az infrastruktúráján belül tartja. Dedikált memóriát és CPU-t biztosít az index-intenzív AI-munkaterhelésekhez. Valamint kiküszöböli a menedzselt vektordatbázis-szolgáltatások lekérdezésenkénti költségeit.