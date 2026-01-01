A Maloja egy nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltethető zenei scrobbler – gondoljunk egy személyes Last.fm-re. Rögzíti az összes lejátszott zeneszámot, és a lejátszási előzményeket diagramokká, top előadói rangsorokká, időimpulzus-grafikonokká és éves összefoglalókká alakítja. Fogad scrobble-öket olyan kliensektől, amelyek már támogatják a Last.fm API-t, a GMusicBrowser-t, az mpdscribble-t és a multi-scrobbler-eket. Emellett közvetlen API integrációkat is elfogad olyan lejátszóktól, mint a Plex, a Jellyfin és a Navidrome.

A Maloja saját VPS-en történő üzemeltetése privát, állandó nyilvántartást vezet a zenehallgatási adatairól. Ez jobb, mintha egy harmadik fél platformján hagyná, amely bezárhat, árat változtathat, vagy módosíthatja az adatok megjelenítését. A Last.fm, Spotify, MusicBrainz és TheAudioDB metaadat-gazdagításával kombinálva egy gazdag, személyes zenei irányítópultot kap, amely túléli a szolgáltatóváltásokat.