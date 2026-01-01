Telepítse a Maloja-t egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű zenei scrobble adatbázis, amely a zenehallgatási előzményeidet személyes toplistákká, statisztikákká és Last.fm-stílusú profilokká alakítja.
Válasszon VPS csomagot a Maloja szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Maloja
A Maloja egy nyílt forráskódú, saját szerveren üzemeltethető zenei scrobbler – gondoljunk egy személyes Last.fm-re. Rögzíti az összes lejátszott zeneszámot, és a lejátszási előzményeket diagramokká, top előadói rangsorokká, időimpulzus-grafikonokká és éves összefoglalókká alakítja. Fogad scrobble-öket olyan kliensektől, amelyek már támogatják a Last.fm API-t, a GMusicBrowser-t, az mpdscribble-t és a multi-scrobbler-eket. Emellett közvetlen API integrációkat is elfogad olyan lejátszóktól, mint a Plex, a Jellyfin és a Navidrome.
A Maloja saját VPS-en történő üzemeltetése privát, állandó nyilvántartást vezet a zenehallgatási adatairól. Ez jobb, mintha egy harmadik fél platformján hagyná, amely bezárhat, árat változtathat, vagy módosíthatja az adatok megjelenítését. A Last.fm, Spotify, MusicBrainz és TheAudioDB metaadat-gazdagításával kombinálva egy gazdag, személyes zenei irányítópultot kap, amely túléli a szolgáltatóváltásokat.
A Maloja főbb funkciói
Személyes hallgatási listák
Böngésszen a legjobb előadók, albumok és számok között konfigurálható időtartományokban, rangsorokkal, trendvonalakkal és időszaki összehasonlításokkal.
Last.fm-kompatibilis API
Fogadjon scrobble-öket bármely klienstől, amely a Last.fm API-val kommunikál — telefonoktól, asztali lejátszóktól, szkriptektől — anélkül, hogy egyedi adaptereket kellene írnia.
Játékos integrációk
Fogadjon scrobble-öket közvetlenül a Plex, Jellyfin, Navidrome, több scrobbler, mpdscribble és más közösség által épített hidakról.
Impulzusos időgrafikonok
Tekintse meg, milyen gyakran hallgat bizonyos előadókat, albumokat vagy számokat hetek, hónapok és évek során, hogy észrevegye az újra felfedezéseket és a maratoni hallgatásokat.
Metaadat-gazdagítás
Művészek képeit és albumborítókat tölthet le a Last.fm, Spotify, MusicBrainz és TheAudioDB oldalról, így a műszerfala már alapból is rendezettnek tűnik.
Last.fm proxy scrobblés
Opcionálisan továbbíthatja a bejövő lejátszásokat a Last.fm-re, hogy meglévő nyilvános profilja frissüljön, miközben Ön egy privát archívumot is épít.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Maloja szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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