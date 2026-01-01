Telepítse az Overseerrt egyetlen kattintással.
Média kérések kezelésére és felfedezésére szolgáló eszköz Plexhez, TMDb által működtetett böngészéssel, jóváhagyási munkafolyamatokkal és automatikus Sonarr és Radarr integrációval.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Overseerr
Az Overseerr a vezető nyílt forráskódú médiaigény-kezelő eszköz a Plex szerver üzemeltetők számára. A felhasználók egy lenyűgöző, TMDb által működtetett felületen böngészhetnek, hogy filmeket vagy tévéműsorokat fedezzenek fel és igényeljenek. Az adminok áttekintik és jóváhagyják ezeket az igényeket, amelyek ezután automatikusan teljesülnek a Sonarr és Radarr segítségével. A Plex hitelesítés zökkenőmentes egyszeri bejelentkezést biztosít, és a könyvtár-szkenner megakadályozza a duplikált letöltéseket azáltal, hogy ellenőrzi, mi érhető el már.
Az Overseerr saját VPS-en való üzemeltetése kifinomult, mindig elérhető portált biztosít Plex közösségednek. Mindez anélkül történik, hogy felfedné a háttérbeli automatizálási eszközöket. A dedikált erőforrások gyors médiafelfedezést biztosítanak nagy felbontású borítóképekkel. Az állandó tárolás védi az igények előzményeit, a felhasználói fiókokat és az integrációs beállításokat újraindítások és frissítések során.
A Overseerr főbb funkciói
Plex egyszeri bejelentkezés
A felhasználók a Plex fiókjukkal hitelesítik magukat, és az engedélyek automatikusan szinkronizálódnak, így nincs külön felhasználókezelési réteg, amit fenn kellene tartani.
Sonarr és Radarr integráció
A jóváhagyott kéréseket közvetlenül továbbítják a Sonarr vagy Radarr számára az automatikus letöltéshez és a könyvtárba való kézbesítéshez, ezzel lezárva a folyamatot kézi beavatkozás nélkül.
TMDb Felfedező felület
A The Movie Database által működtetett, vizuálisan gazdag böngészési élmény lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy felfedezzék a felkapott, népszerű és ajánlott tartalmakat, mielőtt kéréseket küldenek.
Kérelem jóváhagyási munkafolyamat
Az adminok egy intuitív irányítópulton keresztül tekintik át a függőben lévő kéréseket. Ezen jóváhagyhatják, elutasíthatják azokat, vagy felhasználónkénti kvótákat állíthatnak be a tárhelykapacitás kezeléséhez.
Többcsatornás értesítések
Tájékoztatja a felhasználókat a kérések állapotáról Discordon, Telegramon, Slacken, e-mailen, webhookokon, Pushoveren és más csatornákon keresztül, minden csatorna önállóan konfigurálható.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Overseerr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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