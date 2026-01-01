Az Overseerr a vezető nyílt forráskódú médiaigény-kezelő eszköz a Plex szerver üzemeltetők számára. A felhasználók egy lenyűgöző, TMDb által működtetett felületen böngészhetnek, hogy filmeket vagy tévéműsorokat fedezzenek fel és igényeljenek. Az adminok áttekintik és jóváhagyják ezeket az igényeket, amelyek ezután automatikusan teljesülnek a Sonarr és Radarr segítségével. A Plex hitelesítés zökkenőmentes egyszeri bejelentkezést biztosít, és a könyvtár-szkenner megakadályozza a duplikált letöltéseket azáltal, hogy ellenőrzi, mi érhető el már.

Az Overseerr saját VPS-en való üzemeltetése kifinomult, mindig elérhető portált biztosít Plex közösségednek. Mindez anélkül történik, hogy felfedné a háttérbeli automatizálási eszközöket. A dedikált erőforrások gyors médiafelfedezést biztosítanak nagy felbontású borítóképekkel. Az állandó tárolás védi az igények előzményeit, a felhasználói fiókokat és az integrációs beállításokat újraindítások és frissítések során.