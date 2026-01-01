A FalkorDB egy nyílt forráskódú gráfadatbázis-motor, amely a Redisre épül, és nagy teljesítményű gráflekérdezésekhez készült az OpenCypher lekérdezőnyelv használatával. A gráfadatokat natívan tárolja a memóriában, ezáltal ezredmásodperc alatti bejárási időket tesz lehetővé a komplex entitáskapcsolatok között. Ezáltal kiválóan alkalmas GraphRAG pipeline-okhoz, ajánlórendszerekhez, csalásfelderítéshez, identitásgráfokhoz és hálózati topológia-elemzéshez.

A FalkorDB beépített böngészőalapú felhasználói felülettel rendelkezik a 3000-es porton. Ez lehetővé teszi a gráfok felfedezését, Cypher lekérdezések futtatását, valamint a csomópont- és élkapcsolatok vizualizálását további eszközök nélkül. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja a gráfadatait. Nincsenek lekérdezési korlátok, csomópontonkénti díjszabás, és közvetlen hozzáférést biztosít a teljesítménybeállítások finomhangolásához.