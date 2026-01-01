Telepítse a FalkorDB-t egykattintásos telepítéssel.
Nagy teljesítményű gráfadatbázis GraphRAG, tudásgráfok és valós idejű Cypher lekérdezések számára, méretezhetően.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FalkorDB
A FalkorDB egy nyílt forráskódú gráfadatbázis-motor, amely a Redisre épül, és nagy teljesítményű gráflekérdezésekhez készült az OpenCypher lekérdezőnyelv használatával. A gráfadatokat natívan tárolja a memóriában, ezáltal ezredmásodperc alatti bejárási időket tesz lehetővé a komplex entitáskapcsolatok között. Ezáltal kiválóan alkalmas GraphRAG pipeline-okhoz, ajánlórendszerekhez, csalásfelderítéshez, identitásgráfokhoz és hálózati topológia-elemzéshez.
A FalkorDB beépített böngészőalapú felhasználói felülettel rendelkezik a 3000-es porton. Ez lehetővé teszi a gráfok felfedezését, Cypher lekérdezések futtatását, valamint a csomópont- és élkapcsolatok vizualizálását további eszközök nélkül. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja a gráfadatait. Nincsenek lekérdezési korlátok, csomópontonkénti díjszabás, és közvetlen hozzáférést biztosít a teljesítménybeállítások finomhangolásához.
A FalkorDB főbb funkciói
OpenCypher lekérdezési nyelv
Írjon kifejező gráf lekérdezéseket az OpenCypher, az iparági szabványnak számító deklaratív nyelv használatával a csomópontok, élek és minták bejárásához.
Beépített webes felhasználói felület
Fedezze fel a gráfokat, futtasson Cypher lekérdezéseket és vizualizálja a kapcsolatokat közvetlenül a böngészőben anélkül, hogy bármilyen további kliens eszközt telepítene.
Memóriabeli teljesítmény
A gráfadatok natívan a memóriában tárolódnak, lehetővé téve az ezredmásodperc alatti bejárási időket még a mélyen összekapcsolt, többugrásos kapcsolatokon keresztül is.
GraphRAG kész
Optimalizálva a lekérdezés-alapú generálási folyamatokhoz, amelyek pontos, alacsony késleltetésű tudásgráf-bejárást igényelnek inferenciaidőben.
Redis protokoll-kompatibilis
Támogatja a Redis protokollt, így bármely Redis klienskönyvtár csatlakozhat a FalkorDB-hez további illesztőprogramok vagy egyedi SDK-k nélkül.
Jelszó hitelesítés
Biztonságos hozzáférés Redis-szintű jelszavas hitelesítéssel, megóvva gráfadatait a jogosulatlan kapcsolatoktól.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FalkorDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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