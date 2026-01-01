Telepítse az Eclipse Hawkbitet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú IoT frissítéskezelés a firmware és szoftverek bevezetésére csatlakoztatott peremeszköz-flottákhoz.
Válasszon VPS csomagot a Eclipse Hawkbit szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Eclipse Hawkbit
Az Eclipse Hawkbit egy tartományfüggetlen háttérrendszer-keretrendszer. Célja szoftverfrissítések bevezetése korlátozott erőforrású peremeszközökhöz, átjárókhoz és vezérlőkhöz, melyek IP-alapú hálózatokhoz csatlakoznak. Java és Spring alapokon épül. Ez biztosítja a szerveroldali infrastruktúrát. Ezt a flottakezelők használják ipari méretű, vezeték nélküli frissítések ütemezésére, célzására és felügyeletére.
Ha saját VPS-en üzemelteti a Hawkbitet, az eszközleltárak, az artefaktum binárisok és a bevezetési telemetria az Ön ellenőrzése alatt marad. Nincsenek eszközönkénti díjak vagy gyártói függőség. Elérhetővé teszi a Direct Device Integration API-t az eszközök számára, és egy Management API-t a kampányok saját eszközeiről történő vezényléséhez.
A Eclipse Hawkbit főbb funkciói
Célzott bevezetések
Határozza meg a bevezetési csoportokat eszközattribútumok és előrehaladási frissítések alapján, ellenőrzött hullámokban, sikerküszöbökkel és automatikus visszaállítási triggerekkel.
Artefaktum tárház
Feltölthet, verziózhat és kiszolgálhat firmware képeket, OS csomagokat és alkalmazáscsomagokat egy beépített összetevő-tárolóból, ellenőrzőösszeg-ellenőrzéssel.
Közvetlen Eszköz API
Eszközök lekérdezik a DDI REST interfészt, hogy lekérjék a hozzárendelt frissítéseket, jelentsék a haladást és nyugtázzák a telepítési eredményeket egyedi szállítási kód nélkül.
Több-bérlősre kész
Elkülönítheti az eszközflottákat, a felhasználókat és a szoftver-tárhelyeket bérlőnként — ez hasznos az ügyféltelepítések kezeléséhez vagy a termékvonalak szétválasztásához.
Kezelés REST API
Programozottan vezérelje a bevezetéseket, célokat, terjesztési készleteket és szoftvermodulokat a CI/CD pipeline-okba és a meglévő működési eszközökbe való integráláshoz.
RabbitMQ eseménybusz
Közvetítse az eszközállapot-változásokat és a bevezetési eseményeket a RabbitMQ-ba, hogy a következő rendszerek valós időben reagálhassanak anélkül, hogy lekérdeznék az adatbázist.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Eclipse Hawkbit szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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