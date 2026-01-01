Az Eclipse Hawkbit egy tartományfüggetlen háttérrendszer-keretrendszer. Célja szoftverfrissítések bevezetése korlátozott erőforrású peremeszközökhöz, átjárókhoz és vezérlőkhöz, melyek IP-alapú hálózatokhoz csatlakoznak. Java és Spring alapokon épül. Ez biztosítja a szerveroldali infrastruktúrát. Ezt a flottakezelők használják ipari méretű, vezeték nélküli frissítések ütemezésére, célzására és felügyeletére.

Ha saját VPS-en üzemelteti a Hawkbitet, az eszközleltárak, az artefaktum binárisok és a bevezetési telemetria az Ön ellenőrzése alatt marad. Nincsenek eszközönkénti díjak vagy gyártói függőség. Elérhetővé teszi a Direct Device Integration API-t az eszközök számára, és egy Management API-t a kampányok saját eszközeiről történő vezényléséhez.