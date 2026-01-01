A Convex egy reaktív adatbázis platform, amely újragondolja a modern alkalmazások backend architektúráját. Egy dokumentum adatbázist valós idejű lekérdezési előfizetésekkel, ACID tranzakciókkal és szerver nélküli funkciókkal kombinál, amelyek közvetlenül az adatai mellett futnak – mindezt egyetlen integrált platformon. Amikor az adatok megváltoznak, minden feliratkozott kliens automatikusan frissül lekérdezés vagy manuális WebSocket kezelés nélkül.

A Convex saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált számítási kapacitást biztosít az állandó adatbázis-teljesítményhez és a teljes adatszuverenitáshoz, ami kritikus fontosságú a felhasználói adatokat kezelő, adatvédelmi szabályozások alá eső alkalmazások számára. Ez a telepítés magában foglalja a Convex backendet az adattároláshoz és a funkciók végrehajtásához, valamint a műszerfalat az adatbázis kezeléséhez, a lekérdezések figyeléséhez és a szerver nélküli funkciók telepítéséhez. Az első indítás után generáljon egy admin kulcsot a következő parancs futtatásával: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh