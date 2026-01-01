Telepítse a Convexet egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú reaktív adatbázis platform valós idejű lekérdezésekkel, ACID tranzakciókkal és szerver nélküli funkciókkal modern alkalmazásokhoz.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Convex
A Convex egy reaktív adatbázis platform, amely újragondolja a modern alkalmazások backend architektúráját. Egy dokumentum adatbázist valós idejű lekérdezési előfizetésekkel, ACID tranzakciókkal és szerver nélküli funkciókkal kombinál, amelyek közvetlenül az adatai mellett futnak – mindezt egyetlen integrált platformon. Amikor az adatok megváltoznak, minden feliratkozott kliens automatikusan frissül lekérdezés vagy manuális WebSocket kezelés nélkül.
A Convex saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált számítási kapacitást biztosít az állandó adatbázis-teljesítményhez és a teljes adatszuverenitáshoz, ami kritikus fontosságú a felhasználói adatokat kezelő, adatvédelmi szabályozások alá eső alkalmazások számára. Ez a telepítés magában foglalja a Convex backendet az adattároláshoz és a funkciók végrehajtásához, valamint a műszerfalat az adatbázis kezeléséhez, a lekérdezések figyeléséhez és a szerver nélküli funkciók telepítéséhez. Az első indítás után generáljon egy admin kulcsot a következő parancs futtatásával: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
A Convex főbb funkciói
Reaktív valós idejű lekérdezések
A lekérdezések automatikusan küldenek frissítéseket a csatlakoztatott klienseknek abban a pillanatban, amikor az adatok megváltoznak, lekérdezés (polling) vagy manuális WebSocket kód nélkül.
ACID tranzakciók
Minden írás teljesen tranzakciós, biztosítva az adatok konzisztenciáját párhuzamos frissítések során többfelhasználós alkalmazásokban.
Szerver nélküli függvények
Írjon háttérlogikát TypeScript függvényekként. Ezek közvetlenül az adatbázismotorban futnak, az adatai mellett elhelyezve.
Beépített fájltárhely
Fájlokat tárolhat és szolgálhat ki natívan anélkül, hogy külön objektumtároló szolgáltatást vagy CDN integrációt konfigurálna.
Időutazásos hibakeresés
Vizsgálja meg a korábbi adatállapotokat és játssza újra a korábbi lekérdezéseket a hibák diagnosztizálásához anélkül, hogy azokat éles környezetben reprodukálná.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Convex szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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