Telepítse az Apache Kvrocks-ot egyetlen kattintással.
Lemezalapú, Redis-protokollú kulcs-érték adatbázis, amely sokkal több adatot tárol RAM gigabájtonként, mint a memóriabeli Redis.
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Erre jó a Apache Kvrocks
Az Apache Kvrocks egy elosztott NoSQL kulcs-érték adatbázis, amely a Redis RESP protokollt használja. Az adatokat lemezen tárolja a RocksDB-n keresztül, ahelyett, hogy a teljes adatkészletet memóriában tartaná. Az eredmény egy beépíthető célpont bármely Redis kliens számára, amely drámaian nagyobb adatkészleteket képes tárolni ugyanazon a hardveren. Ez ideális olyan feladatokhoz, ahol a memóriában tárolt Redis túl drágává válik.
A Kvrocks támogatja az összes főbb Redis adattípust, a bérlőnkénti tokenekkel ellátott névtereket, az aszinkron binlog replikációt, a Redis Sentinelt a feladatátvételhez, valamint egy központilag kezelt fürtmódot. A Kvrocks saját üzemeltetése egy VPS-en keresztül tartós, Redis-kompatibilis tárolót biztosít az alkalmazásoknak. Ez teljes ellenőrzést ad a RocksDB hangolása, tömörítése és tárolási elrendezése felett, felügyelt szolgáltatási árazás nélkül.
A Apache Kvrocks főbb funkciói
Redis protokoll kompatibilis
Minden Redis klienskönyvtárral működik, mivel a standard RESP protokollt használja a 6666-os porton. A karakterláncok, hash-ek, listák, halmazok, rendezett halmazok, streamek és bitképek mind Redis-szerűen viselkednek.
Lemezalapú tárhely
A RocksDB motor a teljes adatkészletet lemezre perzisztálja, így a kapacitás a RAM helyett a tárhellyel skálázódik. Gyakran tízszer több adatot tárol VPS-enként, mint a Redis.
Névterek tokenekkel
A több-bérlős névtér-támogatás külön tokent rendel minden logikai adatbázishoz, így egyetlen Kvrocks példány biztonságosan megosztható az alkalmazások között.
Async replikáció
A MySQL-stílusú binlog replikáció adatfolyamként továbbítja az írásokat a replikákra olvasási skálázás, mentés és katasztrófa utáni helyreállítás céljából, anélkül, hogy megzavarná az elsődleges rendszert.
Fürt és őrszem
A natív Redis klaszter mód és a Redis Sentinel kompatibilitás lehetővé teszi a horizontális megosztást és az automatikus feladatátvételt a meglévő Redis eszközök használatával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Kvrocks szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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