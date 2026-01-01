Az Apache Kvrocks egy elosztott NoSQL kulcs-érték adatbázis, amely a Redis RESP protokollt használja. Az adatokat lemezen tárolja a RocksDB-n keresztül, ahelyett, hogy a teljes adatkészletet memóriában tartaná. Az eredmény egy beépíthető célpont bármely Redis kliens számára, amely drámaian nagyobb adatkészleteket képes tárolni ugyanazon a hardveren. Ez ideális olyan feladatokhoz, ahol a memóriában tárolt Redis túl drágává válik.

A Kvrocks támogatja az összes főbb Redis adattípust, a bérlőnkénti tokenekkel ellátott névtereket, az aszinkron binlog replikációt, a Redis Sentinelt a feladatátvételhez, valamint egy központilag kezelt fürtmódot. A Kvrocks saját üzemeltetése egy VPS-en keresztül tartós, Redis-kompatibilis tárolót biztosít az alkalmazásoknak. Ez teljes ellenőrzést ad a RocksDB hangolása, tömörítése és tárolási elrendezése felett, felügyelt szolgáltatási árazás nélkül.