A Tududi egy saját szerveren futó produktivitási alkalmazás feladatok, projektek, területek és jegyzetek kezelésére, áttekinthető hierarchikus struktúrában.

Túlmutat az alapvető teendőlistákon, teljes körű ismétlődő feladatkezelő motorral rendelkezik, és támogatja a CalDAV szinkronizációt (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird). Telegram integrációt kínál a feladatok létrehozásához és napi összefoglalókhoz, valamint opcionális OIDC/SSO-t csapatok számára. A felület 24 nyelvet és sötét/világos módokat támogat.

A Tududi saját szerveren való üzemeltetése teljes mértékben a saját szerverén tartja a feladatadatait. Ez azt jelenti, hogy nincs előfizetés, adatbányászat, és harmadik fél hozzáférése a projektjeihez és jegyzeteihez.

Mivel SQLite-on fut, nincs külön adatbázis-szolgáltatás, amit kezelni kellene. Egy konténer, két kötet, és a produktivitási eszköze HTTPS mögött fut.