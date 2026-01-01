Telepítse a Tududit egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett feladat- és projektkezelő CalDAV szinkronizálással, ismétlődő feladatokkal és OIDC hitelesítéssel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Tududi
A Tududi egy saját szerveren futó produktivitási alkalmazás feladatok, projektek, területek és jegyzetek kezelésére, áttekinthető hierarchikus struktúrában.
Túlmutat az alapvető teendőlistákon, teljes körű ismétlődő feladatkezelő motorral rendelkezik, és támogatja a CalDAV szinkronizációt (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird). Telegram integrációt kínál a feladatok létrehozásához és napi összefoglalókhoz, valamint opcionális OIDC/SSO-t csapatok számára. A felület 24 nyelvet és sötét/világos módokat támogat.
A Tududi saját szerveren való üzemeltetése teljes mértékben a saját szerverén tartja a feladatadatait. Ez azt jelenti, hogy nincs előfizetés, adatbányászat, és harmadik fél hozzáférése a projektjeihez és jegyzeteihez.
Mivel SQLite-on fut, nincs külön adatbázis-szolgáltatás, amit kezelni kellene. Egy konténer, két kötet, és a produktivitási eszköze HTTPS mögött fut.
A Tududi főbb funkciói
Projektek és területek hierarchiája
Feladatok rendszerezése projekteken belül, projektek csoportosítása területekbe, és alfeladatok előrehaladásának nyomon követése — mindez egyetlen letisztult felületen.
CalDAV szinkronizálás
Feladatok kétirányú szinkronizálása bármely CalDAV-kompatibilis klienssel: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird és még sok más.
Ismétlődő feladat motor
Ütemezze a feladatokat, hogy ismétlődjenek napi, heti, havi vagy egyéni minták alapján, automatikus jövőbeli példányok generálásával.
Telegram integráció
Feladatokat hozhat létre és napi összefoglalókat kaphat egy Telegram boton keresztül, a webes felület megnyitása nélkül.
OIDC és SSO támogatás
Hitelesítés a Google, Okta, Keycloak, Azure AD vagy bármely OpenID Connect szolgáltató segítségével csapattelepítésekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tududi szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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