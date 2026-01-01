Telepítse az EdgeDB-t egykattintásos telepítéssel.
Következő generációs gráf-relációs adatbázis, amely PostgreSQL-re épül, modern lekérdezőnyelvvel és intuitív adatmodellel.
Válasszon VPS csomagot a EdgeDB szolgáltatáshoz
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Erre jó a EdgeDB
Az EdgeDB egy nyílt forráskódú adatbázis, amely újragondolja a relációs paradigmát. A PostgreSQL bevált motorjára épül. Gazdag objektum-relációs adatmodellt, sémaöröklést és az EdgeQL-t vezeti be. Az EdgeQL egy olyan lekérdezőnyelv, amelyet az SQL-nél kifejezőbbnek és biztonságosabbnak terveztek. A fejlesztők profitálnak a számított tulajdonságokból, a link tulajdonságokból és a beépített migrációs eszközökből, amelyek kiküszöbölik a manuális sémakezelést.
Az EdgeDB saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít az adatbázis-konfiguráció, az erőforrás-elosztás és az adatok elhelyezkedése felett. A PostgreSQL beállításait a munkaterheléséhez igazíthatja, egyedi biztonsági mentési stratégiákat alkalmazhat, és integrálhatja infrastruktúrájával, a menedzselt adatbázis-szolgáltatások korlátai nélkül.
A EdgeDB főbb funkciói
EdgeQL lekérdezési nyelv
A SQL modern alternatívája intuitív szintaxissal, komponálható kifejezésekkel és erőteljes objektumgráf-bejárással, amely kiküszöböli a komplex többes illesztésű lekérdezéseket.
Objektum-relációs modell
Sémákat definiálhat objektumtípusok, öröklődés és számított tulajdonságok használatával, csökkentve az impedancia-illesztési problémát az alkalmazáskód és az adatbázisréteg között.
Automatikus migrációk
Generálja és alkalmazza a séma migrációkat automatikusan a séma definíciókból, kiküszöbölve a kézzel írt ALTER TABLE szkripteket és a migrációs eltérést.
Webadmin UI
Beépített böngészőalapú felület sémafeltáráshoz, interaktív lekérdezésekhez és adatvizualizációhoz további eszközök telepítése nélkül.
Típusbiztos klienskönyvtárak
Hivatalos lekérdezés-készítők TypeScript, Python és Go nyelvekhez teljesen típusbiztos adatbázis-hozzáférési kódot generálnak közvetlenül az EdgeDB sémájából.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a EdgeDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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