Az EdgeDB egy nyílt forráskódú adatbázis, amely újragondolja a relációs paradigmát. A PostgreSQL bevált motorjára épül. Gazdag objektum-relációs adatmodellt, sémaöröklést és az EdgeQL-t vezeti be. Az EdgeQL egy olyan lekérdezőnyelv, amelyet az SQL-nél kifejezőbbnek és biztonságosabbnak terveztek. A fejlesztők profitálnak a számított tulajdonságokból, a link tulajdonságokból és a beépített migrációs eszközökből, amelyek kiküszöbölik a manuális sémakezelést.

Az EdgeDB saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít az adatbázis-konfiguráció, az erőforrás-elosztás és az adatok elhelyezkedése felett. A PostgreSQL beállításait a munkaterheléséhez igazíthatja, egyedi biztonsági mentési stratégiákat alkalmazhat, és integrálhatja infrastruktúrájával, a menedzselt adatbázis-szolgáltatások korlátai nélkül.