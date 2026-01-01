A Dialoqbase egy nyílt forráskódú platform egyedi chatbotok építéséhez, saját tudásbázisára alapozva. Dokumentumok, weboldalak, PDF-ek, GitHub-tárolók, hang- és videóátiratok betölthetők és indexelhetők PostgreSQL segítségével, pgvectorral. Ezek ezután lekérdezhetők bármely támogatott nyelvi modellen keresztül — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, vagy egy saját üzemeltetésű helyi AI-példány. A szolgáltatók váltása nem igényli a források újraindexelését.

A Dialoqbase saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a saját dokumentumokat, a beszélgetési előzményeket és a szolgáltatói API kulcsokat. Nincsenek üzenetenkénti díjak vagy harmadik féltől származó SaaS-függőség. A beépített csatornaintegrációk lehetővé teszik, hogy ugyanazt a botot publikálja Telegramra, Discordra, WhatsAppra, vagy egy beágyazható webes widgetre.