Telepítse a Dialoqbase-t egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű chatbot-készítő privát tudásbázissal, valamint bővíthető nyelvi és beágyazási modell szolgáltatókkal.
Válasszon VPS csomagot a Dialoqbase szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dialoqbase
A Dialoqbase egy nyílt forráskódú platform egyedi chatbotok építéséhez, saját tudásbázisára alapozva. Dokumentumok, weboldalak, PDF-ek, GitHub-tárolók, hang- és videóátiratok betölthetők és indexelhetők PostgreSQL segítségével, pgvectorral. Ezek ezután lekérdezhetők bármely támogatott nyelvi modellen keresztül — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, vagy egy saját üzemeltetésű helyi AI-példány. A szolgáltatók váltása nem igényli a források újraindexelését.
A Dialoqbase saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a saját dokumentumokat, a beszélgetési előzményeket és a szolgáltatói API kulcsokat. Nincsenek üzenetenkénti díjak vagy harmadik féltől származó SaaS-függőség. A beépített csatornaintegrációk lehetővé teszik, hogy ugyanazt a botot publikálja Telegramra, Discordra, WhatsAppra, vagy egy beágyazható webes widgetre.
A Dialoqbase főbb funkciói
Privát tudásbázis
Betölthet PDF-eket, weboldalakat, oldaltérképeket, Word dokumentumokat, GitHub repozitóriumokat, egyszerű szöveget, valamint hang- vagy videóátiratokat, hogy minden botot a saját adataira alapozzon.
Többszolgáltatós LLM-ek
Váltson az OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama és Local AI között anélkül, hogy újraindexelné a forrásait vagy újraírná a promptokat.
Postgres vektorkeresés
A vektorbeágyazások a PostgreSQL-ben élnek a pgvectorral, így egyetlen adatbázis működteti a metaadatokat, a beszélgetési előzményeket és a hasonlósági keresést.
Csatorna integrációk
Publikálja ugyanazt a botot Telegramra, Discordra, WhatsAppra vagy egy beágyazható webes widgetre egyetlen konfigurációból.
Beágyazható webes widget
Helyezzen el egy rövid szkriptcímkét bármely webhelyre, hogy a botja lebegő csevegő widgetként működjön anélkül, hogy front-end kódot írna.
REST API hozzáférés
A REST API lehetővé teszi beszélgetések indítását, új forrásokon való újratanítást, és válaszok bevezetését egyedi alkalmazásokba és automatizálásokba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dialoqbase szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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