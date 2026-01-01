Az OmniRoute egy saját üzemeltetésű AI átjáró, amely több mint 230 modell szolgáltatót egyesít egyetlen OpenAI-kompatibilis végpont mögött. Irányítsa a Claude Code-ot, a Codexet, a Cursort, a Cline-t vagy a Copilotot egyetlen URL-re. Az OmniRoute minden kérést a legjobb elérhető modellhez irányít, beleértve több tucat ingyenes Claude, GPT és Gemini szintet. Automatikus tartalék megoldást biztosít, ha egy szolgáltató meghibásodik vagy eléri a korlátot.

Halmozott RTK és Caveman tömörítése 15–95%-kal csökkenti a tokenek számát, mielőtt a kérések elhagyják a szerverét. Ez csökkenti a költségeket és a késleltetést. Eközben az MCP, A2A és a multimodális API-k biztosítják a fejlett munkafolyamatok működését. Az OmniRoute saját VPS-en való futtatása azt jelenti, hogy az API kulcsai, útválasztási szabályai és használati adatai az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Ez egy hosztolt proxy helyett történik.