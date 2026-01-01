Telepítse az OmniRoute-ot egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű AI átjáró, amely bármely LLM-et egy OpenAI-kompatibilis végponton keresztül irányít intelligens visszaváltással és token tömörítéssel.
Válasszon VPS csomagot a OmniRoute szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OmniRoute
Az OmniRoute egy saját üzemeltetésű AI átjáró, amely több mint 230 modell szolgáltatót egyesít egyetlen OpenAI-kompatibilis végpont mögött. Irányítsa a Claude Code-ot, a Codexet, a Cursort, a Cline-t vagy a Copilotot egyetlen URL-re. Az OmniRoute minden kérést a legjobb elérhető modellhez irányít, beleértve több tucat ingyenes Claude, GPT és Gemini szintet. Automatikus tartalék megoldást biztosít, ha egy szolgáltató meghibásodik vagy eléri a korlátot.
Halmozott RTK és Caveman tömörítése 15–95%-kal csökkenti a tokenek számát, mielőtt a kérések elhagyják a szerverét. Ez csökkenti a költségeket és a késleltetést. Eközben az MCP, A2A és a multimodális API-k biztosítják a fejlett munkafolyamatok működését. Az OmniRoute saját VPS-en való futtatása azt jelenti, hogy az API kulcsai, útválasztási szabályai és használati adatai az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Ez egy hosztolt proxy helyett történik.
A OmniRoute főbb funkciói
Egy egységes végpont
Tegyen elérhetővé egyetlen OpenAI-kompatibilis API-t, és csatlakoztassa a Claude Code-ot, a Codexet, a Cursort, a Cline-t vagy a Copilotot eszközönkénti beállítás nélkül.
231+ szolgáltató
Kéréseket irányíthat több mint 231 modell szolgáltató között, beleértve több mint 50 ingyenes Claude, GPT és Gemini szintet.
Intelligens automatikus visszaállás
Automatikus újrapróbálkozás egy másik szolgáltatónál, ha az meghibásodik, sebességkorlátba ütközik vagy hibát jelez, biztosítva az ügynökök folyamatos működését.
Token-tömörítés
A halmozott RTK és Caveman tömörítés 15–95%-kal csökkenti a kérésenkénti tokenek számát a költségek csökkentése és a válaszok felgyorsítása érdekében.
MCP és multimodális
A beépített MCP, A2A és multimodális API-k lehetővé teszik, hogy az OmniRoute-ot integrálja az ügynöki eszközökbe, valamint a kép- vagy hangalapú munkafolyamatokba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OmniRoute szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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