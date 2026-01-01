Telepítse a CKAN-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú adatportál platform kutatási és kormányzati adathalmazok közzétételére, megosztására és felfedezésére.
Válasszon VPS csomagot a CKAN szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a CKAN
A CKAN a vezető nyílt forráskódú adatkezelő rendszer, amelyet nemzeti, regionális és városi kormányzatok, valamint kutatóintézetek használnak nyilvános adatportálok működtetésére. Egy strukturált adatkészlet-katalógust, gazdag metaadat-sémákat és egy teljes szöveges kereső háttérrendszert egyesít. Emellett tartalmaz egy táblázatos adattárat is, amely a feltöltött CSV és Excel fájlokat lekérdezhető REST API-n keresztül teszi elérhetővé.
A CKAN saját VPS-en történő üzemeltetése minden adathalmazt, szervezeti struktúrát és API tokent az Ön ellenőrzése alatt tart. Nincsenek adathalmazonkénti díjak és harmadik fél sem fér hozzá a nyilvántartásaihoz. A platform nagymértékben bővíthető több száz közösségi bővítménnyel. Ezek lefedik az adatgyűjtést, a téradatokat, a DCAT cserét, a single sign-on-t és az egyedi sémákat.
A CKAN főbb funkciói
Gazdag adathalmaz-katalógus
Rendszerezze az adathalmazokat csoportokba és szervezetekbe egyéni metaadat-sémákkal, címkékkel, licencekkel és teljes verziótörténettel erőforrásonként.
Lekérdezhető DataStore API
A feltöltött CSV és Excel fájlokat egy PostgreSQL-alapú DataStore fogadja, amely REST-en keresztül tesz elérhetővé szűrést, rendezést és SQL lekérdezéseket.
Solr-alapú keresés
Egy dedikált Solr index gyors, szűkíthető keresést biztosít címek, leírások, címkék és egyéni mezők között, még több millió rekordot tartalmazó portálokon is.
Adatgyűjtők és DCAT
Metaadatok lekérése más CKAN, CSW és DCAT végpontokról az adatkészletek intézmények közötti egyesítéséhez, kézi adatbevitel nélkül.
Részletes engedélyek
A szervezeti szerepkörökkel szabályozható, hogy ki hozhat létre, szerkeszthet és tehet közzé adatkészleteket, az erőforrásokhoz tartozó nyilvános, privát és piszkozat láthatósági állapotokkal.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a CKAN szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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