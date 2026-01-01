A CKAN a vezető nyílt forráskódú adatkezelő rendszer, amelyet nemzeti, regionális és városi kormányzatok, valamint kutatóintézetek használnak nyilvános adatportálok működtetésére. Egy strukturált adatkészlet-katalógust, gazdag metaadat-sémákat és egy teljes szöveges kereső háttérrendszert egyesít. Emellett tartalmaz egy táblázatos adattárat is, amely a feltöltött CSV és Excel fájlokat lekérdezhető REST API-n keresztül teszi elérhetővé.

A CKAN saját VPS-en történő üzemeltetése minden adathalmazt, szervezeti struktúrát és API tokent az Ön ellenőrzése alatt tart. Nincsenek adathalmazonkénti díjak és harmadik fél sem fér hozzá a nyilvántartásaihoz. A platform nagymértékben bővíthető több száz közösségi bővítménnyel. Ezek lefedik az adatgyűjtést, a téradatokat, a DCAT cserét, a single sign-on-t és az egyedi sémákat.