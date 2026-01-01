A Prowlarr az indexelő központ az „arr” médiaautomatizálási ökoszisztémához. A Sonarr, Radarr, Lidarr és Readarr alkalmazásokban a trackerek és Usenet szolgáltatók konfigurálása helyett egyszer hozzáadhatja őket a Prowlarr-hoz. A Prowlarr automatikusan szinkronizálja a konfigurációt az összes csatlakoztatott alkalmazással.

Több mint 500 indexelő támogatásával, beépített állapotfigyeléssel és Flaresolverr integrációval a Cloudflare által védett oldalakhoz a Prowlarr kiküszöböli az ismétlődő karbantartást. Ez a többalkalmazásos médiastackkel jár.

A Prowlarr futtatása VPS-en 24/7 indexelő állapotellenőrzést és azonnali szinkronizálást biztosít az összes médiaalkalmazás között. Vállalati hálózati sebességet nyújt a gyors keresési eredményekhez. Tartós tárolással védi a privát tracker hitelesítő adatait és az egyéni indexelő definíciókat.