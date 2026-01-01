Telepítse a Prowlarrt egyetlen kattintással.
Központosított indexelőkezelő az arr stackhez — konfiguráljon 500+ Torrent és Usenet indexelőt egyszer, és szinkronizálja őket automatikusan az összes médiaalkalmazásához.
Válasszon VPS csomagot a Prowlarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Prowlarr
A Prowlarr az indexelő központ az „arr” médiaautomatizálási ökoszisztémához. A Sonarr, Radarr, Lidarr és Readarr alkalmazásokban a trackerek és Usenet szolgáltatók konfigurálása helyett egyszer hozzáadhatja őket a Prowlarr-hoz. A Prowlarr automatikusan szinkronizálja a konfigurációt az összes csatlakoztatott alkalmazással.
Több mint 500 indexelő támogatásával, beépített állapotfigyeléssel és Flaresolverr integrációval a Cloudflare által védett oldalakhoz a Prowlarr kiküszöböli az ismétlődő karbantartást. Ez a többalkalmazásos médiastackkel jár.
A Prowlarr futtatása VPS-en 24/7 indexelő állapotellenőrzést és azonnali szinkronizálást biztosít az összes médiaalkalmazás között. Vállalati hálózati sebességet nyújt a gyors keresési eredményekhez. Tartós tárolással védi a privát tracker hitelesítő adatait és az egyéni indexelő definíciókat.
A Prowlarr főbb funkciói
Központosított indexelő kezelés
Adjon hozzá bármilyen torrent trackert vagy Usenet indexelőt egyszer a Prowlarr-ban. A Prowlarr automatikusan továbbítja a konfigurációt minden csatlakoztatott arr alkalmazásnak, így nincs szükség ismételt beállításra.
500+ indexelő támogatott
Előre konfigurált definíciók több száz nyilvános és privát trackert és Usenet szolgáltatót fednek le, Cardigann YAML támogatással az egyedi források hozzáadásához.
Egészségfigyelés
Prowlarr folyamatosan teszteli az indexelőket és részletes állapotjelentésekkel jelzi a hibákat. Így még azelőtt észreveheti a hibás trackereket, mielőtt azok csendben leállnának az eredmények szolgáltatásával.
Flaresolverr integráció
A Flaresolverr beépített támogatásával a Prowlarr megkerülheti a Cloudflare robotvédelmét azokon az indexelőkön, amelyek egyébként elérhetetlenek lennének az automatizált eszközök számára.
Keresés és Statisztika
Futtasson manuális kereséseket az összes indexelőn egyszerre, és tekintse át az indexelőnkénti lekérdezésszámokat, letöltési arányokat és teljesítményelőzményeket egyetlen irányítópultról.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Prowlarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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