Az agentmemory egy nyílt forráskódú, perzisztens memória AI kódoló ügynökök és bármely MCP-kompatibilis kliens számára. Csendben rögzíti, amit az ügynöke minden munkamenetben tesz, és kereshető memóriává tömöríti. A megfelelő kontextust injektálja a következő munkamenetbe. Így nem kell újra elmagyaráznia az architektúráját, újra felfedeznie ugyanazokat a hibákat, és újra megtanítania ugyanazokat a preferenciákat.

Az iii motorra épül, 4-szintű konszolidációs pipeline-t és hibrid BM25, vektoros, valamint gráf alapú keresést használ. Az agentmemory 95,2%-os lekérdezési pontosságot ér el a LongMemEval-S benchmarkon, miközben a kontextus tokeneket körülbelül 92%-kal csökkenti. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés megőrzi a munkamenet-átiratokat, memóriákat és visszajátszási előzményeket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán. Nincs szükség szolgáltatói felhőre vagy ügynökönkénti mérésre.