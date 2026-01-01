Telepítse az agentmemory-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú tartós memóriaszerver AI kódoló ügynökök számára — csendesen rögzíti, tömöríti és felidézi a kontextust minden munkamenetben.
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Erre jó a agentmemory
Az agentmemory egy nyílt forráskódú, perzisztens memória AI kódoló ügynökök és bármely MCP-kompatibilis kliens számára. Csendben rögzíti, amit az ügynöke minden munkamenetben tesz, és kereshető memóriává tömöríti. A megfelelő kontextust injektálja a következő munkamenetbe. Így nem kell újra elmagyaráznia az architektúráját, újra felfedeznie ugyanazokat a hibákat, és újra megtanítania ugyanazokat a preferenciákat.
Az iii motorra épül, 4-szintű konszolidációs pipeline-t és hibrid BM25, vektoros, valamint gráf alapú keresést használ. Az agentmemory 95,2%-os lekérdezési pontosságot ér el a LongMemEval-S benchmarkon, miközben a kontextus tokeneket körülbelül 92%-kal csökkenti. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés megőrzi a munkamenet-átiratokat, memóriákat és visszajátszási előzményeket az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán. Nincs szükség szolgáltatói felhőre vagy ügynökönkénti mérésre.
A agentmemory főbb funkciói
Hibrid keresés
Az RRF fúzióval egyesíti a BM25 keyword, dense vector és knowledge-graph retrieval módszereket. Így az ügynökök releváns emlékeket találnak, akár a pontos kifejezésre, akár csak a koncepcióra emlékszik.
Automatikus rögzítés
Tizenkét hook a Claude Code-hoz és hat a Codex CLI-hez rögzíti a promptokat, eszközhívásokat és eredményeket, manuális mentési hívások nélkül. Az emlékek pusztán a szokásos munkavégzés során gyűlnek.
Működik minden ügynökkel.
Egy szerver MCP, REST és stdio nyelven kommunikál. Ezáltal Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider és bármely MCP kliens ugyanazt a memóriakészletet használja.
Munkamenet visszajátszás
Minden rögzített munkamenet visszajátszható a beépített nézőben, lejátszás, szünet, sebességszabályozás és billentyűparancsok segítségével, az ügynök tetteinek és okainak hibakereséséhez.
négyfokozatú életciklus
A konszolidációs folyamat a rövid távú megfigyeléseket hosszú távú szintekre helyezi át, elévülést alkalmaz, és automatikusan elfelejti az elavult emlékeket. Ezáltal az index kicsi, a felidézés pedig pontos marad.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a agentmemory szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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