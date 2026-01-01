A pycsw egy nyílt forráskódú OGC Catalogue Service for the Web (CSW) szerver. Python nyelven íródott, és nemzeti téradat-infrastruktúrák, kutatóintézetek és geoportalok használják térbeli metaadatok közzétételére.

Ez egy OGC referencia implementáció, amely teljesen megfelel a CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH és SRU szabványoknak. Ez lehetővé teszi más katalógusok és kliensek együttműködését egyedi adapterek nélkül.

A pycsw saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít a metaadat-index felett, amely a téradat-portálját támogatja. Így nem kell harmadik féltől származó katalógusszolgáltatásra támaszkodnia.

A sablon előre konfigurálva érkezik egy SQLite adattárral a gyors indításhoz, és átkonfigurálható PostgreSQL vagy PostGIS alapú, nagyméretű telepítésekhez.