Telepítse a pycsw-t egyetlen kattintással.
OGC-tanúsítvánnyal rendelkező katalógusszerver, amely nyílt szabványokon keresztül teszi közzé és fedezi fel a térinformatikai metaadatokat.
Válasszon VPS csomagot a pycsw szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a pycsw
A pycsw egy nyílt forráskódú OGC Catalogue Service for the Web (CSW) szerver. Python nyelven íródott, és nemzeti téradat-infrastruktúrák, kutatóintézetek és geoportalok használják térbeli metaadatok közzétételére.
Ez egy OGC referencia implementáció, amely teljesen megfelel a CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH és SRU szabványoknak. Ez lehetővé teszi más katalógusok és kliensek együttműködését egyedi adapterek nélkül.
A pycsw saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít a metaadat-index felett, amely a téradat-portálját támogatja. Így nem kell harmadik féltől származó katalógusszolgáltatásra támaszkodnia.
A sablon előre konfigurálva érkezik egy SQLite adattárral a gyors indításhoz, és átkonfigurálható PostgreSQL vagy PostGIS alapú, nagyméretű telepítésekhez.
A pycsw főbb funkciói
OGC tanúsított szerver
Futtasson egy OGC Reference Implementation-t, amely megfelel a CSW 2.0.2, CSW 3.0 és OGC API - Records szabványoknak, azonnal használhatóan.
Több katalógus API-k
Tegye elérhetővé ugyanazt a metaadattárat CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH és SRU protokollokon keresztül a széles körű klienskompatibilitás érdekében.
INSPIRE és ISO támogatás
Tegye közzé az ISO 19115 / 19139 rekordokat, és engedélyezze az INSPIRE profilt az európai téradat irányelv követelményeinek teljesítéséhez.
Egyesített keresés
Konfigurálja az elosztott keresést a távoli CSW katalógusok között, hogy egyetlen lekérdezés egyszerre elérje az Ön rekordjait és a föderált partnereket.
Rugalmas tárhelyek
Kezdje a mellékelt SQLite tárolóval, és váltson PostgreSQL-re, PostGIS-re vagy más támogatott háttérrendszerekre, ahogy a rekordmennyiség növekszik.
Python ökoszisztéma
Bővíti a funkcionalitást pycsw pluginokon keresztül, és integrálható a szélesebb geopython stackkel, beleértve a pygeoapi-t, az OWSLib-et és a GeoNode-ot.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a pycsw szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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