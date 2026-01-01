Telepítse a DumbPadot egykattintásos telepítéssel.
Rendkívül egyszerű, saját üzemeltetésű megosztott jegyzettömb valós idejű együttműködéssel, markdown előnézettel, homályos kereséssel és opcionális PIN-védelemmel.
Válasszon VPS csomagot a DumbPad szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a DumbPad
A DumbPad egy szándékosan minimalista, saját üzemeltetésű jegyzettömb alkalmazás a DumbWare.io-tól. Azon az elképzelésen alapul, hogy a gyorsan megosztott szöveg ritkán igényel fiókokat, adatbázisokat vagy bármilyen bonyolultságot, ami a teljes együttműködési csomagokkal jár. A jegyzettömbök egyszerű fájlokként tárolódnak a lemezen, így a biztonsági mentések egyetlen fájl másolásával, a migrációk pedig triviálisan elvégezhetők.
Több felhasználó is szerkesztheti ugyanazt a jegyzettömböt valós időben. Kereshet a jegyzettömbök között homályos egyezéssel, és előnézetet kaphat a markdownról GitHub-stílusú figyelmeztetésekkel, táblázatokkal és szintaxiskiemelt kódblokkokkal. Opcionális 4-10 jegyű PIN védelem biztosítja a hozzáférést megosztott szervereken. A Progressive Web App támogatás lehetővé teszi a DumbPad telepítését bármilyen eszközre offline hozzáféréshez. A saját üzemeltetés egy VPS-en privátan tartja a jegyzeteit, minden böngészőből elérhetővé teszi, és mentesíti a harmadik féltől származó szolgáltatásváltozásoktól.
A DumbPad főbb funkciói
Valós idejű együttműködés
Több felhasználó szerkesztheti ugyanazt a jegyzettömböt egyidejűleg, a változások pedig szinkronizálódnak minden csatlakoztatott böngészőben.
Markdown előnézetekkel
Megjeleníthet GitHub-stílusú figyelmeztető blokkokat, kibővített táblázatokat, szintaxiskiemelt kódot és összecsukható részleteket közvetlenül a szerkesztőben.
Homályos keresés
Azonnal megtalálhat bármilyen jegyzettömböt a fájlnevek és a teljes fájltartalom közötti kereséssel, megengedő, homályos egyezéssel.
Opcionális PIN védelem
Állítson be egy 4-10 számjegyű PIN-kódot a hozzáférés korlátozásához megosztott szervereken anélkül, hogy teljes fiók- vagy felhasználókezelő rendszert kényszerítene.
Nincs szükség adatbázisra
A jegyzettömbök egyszerű fájlokként léteznek a lemezen – a biztonsági mentések egyetlen fájl másolatai, az áttelepítések pedig másodpercek alatt elkészülnek, séma nélkül.
Progresszív webalkalmazás
Telepítse a DumbPadot telefonokra, táblagépekre vagy asztali számítógépekre az offline hozzáféréshez, anélkül, hogy minden alkalommal böngészőfülben kellene megnyitnia.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DumbPad szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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