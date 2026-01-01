A DumbPad egy szándékosan minimalista, saját üzemeltetésű jegyzettömb alkalmazás a DumbWare.io-tól. Azon az elképzelésen alapul, hogy a gyorsan megosztott szöveg ritkán igényel fiókokat, adatbázisokat vagy bármilyen bonyolultságot, ami a teljes együttműködési csomagokkal jár. A jegyzettömbök egyszerű fájlokként tárolódnak a lemezen, így a biztonsági mentések egyetlen fájl másolásával, a migrációk pedig triviálisan elvégezhetők.

Több felhasználó is szerkesztheti ugyanazt a jegyzettömböt valós időben. Kereshet a jegyzettömbök között homályos egyezéssel, és előnézetet kaphat a markdownról GitHub-stílusú figyelmeztetésekkel, táblázatokkal és szintaxiskiemelt kódblokkokkal. Opcionális 4-10 jegyű PIN védelem biztosítja a hozzáférést megosztott szervereken. A Progressive Web App támogatás lehetővé teszi a DumbPad telepítését bármilyen eszközre offline hozzáféréshez. A saját üzemeltetés egy VPS-en privátan tartja a jegyzeteit, minden böngészőből elérhetővé teszi, és mentesíti a harmadik féltől származó szolgáltatásváltozásoktól.