Telepítse a Maxun-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, kód nélküli platform bármely weboldal strukturált, automatizált adatkinyerési munkafolyamatokká alakításához.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Maxun
A Maxun egy nyílt forráskódú, kódolásmentes webes adatplatform, amely lehetővé teszi a webes adatok kinyerését, kaparását, feltérképezését és keresését, anélkül, hogy kódot kellene írnia. Vizuális rögzítővel egyszerűen böngészhet egy weboldalon, és a Maxun a műveleteit újrafelhasználható kinyerő robottá alakítja – programozási ismeretek nélkül. Az AI-alapú kinyerés lehetővé teszi, hogy egyszerű nyelven írja le, milyen adatokat szeretne, és azokat automatikusan lekérje.
A Maxun saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a kinyert adatok, az ütemezés és az integrációk felett. A platform támogatja az exportálást a Google Sheetsbe, az Airtable-be és a webhooksba. Tartalmaz egy teljes SDK-t és CLI-t is azoknak a fejlesztőknek, akik tovább akarnak menni. Ez a telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t az adatok tartósságához és a MinIO-t a fájltároláshoz. Ez egy teljes, éles környezetre kész beállítást biztosít.
A Maxun főbb funkciói
Kódmentes rögzítő
Rögzítse böngészési műveleteit egyszer, és a Maxun átalakítja azokat egy ismételhető kinyerő robottá — nincs szükség kódra.
AI adatkinyerés
Írja le a kívánt adatokat természetes nyelven, és hagyja, hogy az LLM-alapú kinyerés megtalálja és strukturálja azokat Önnek.
Webfeltérképezés
Automatikusan feltérképezi a teljes weboldalakat, felfedezve és kinyerve a tartalmat minden releváns oldalról a meghatározott hatókörön belül.
Ütemezett futtatások
Állítsa be a robotokat, hogy ütemezetten fussanak és friss, strukturált adatokat szállítsanak a kiválasztott célhelyre, kézi beavatkozás nélkül.
Rugalmas Integrációk
Exportálja a kinyert adatokat közvetlenül a Google Sheetsbe, az Airtable-be vagy bármilyen webhook végpontra, beépített integrációs támogatással.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Maxun szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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