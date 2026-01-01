A Maxun egy nyílt forráskódú, kódolásmentes webes adatplatform, amely lehetővé teszi a webes adatok kinyerését, kaparását, feltérképezését és keresését, anélkül, hogy kódot kellene írnia. Vizuális rögzítővel egyszerűen böngészhet egy weboldalon, és a Maxun a műveleteit újrafelhasználható kinyerő robottá alakítja – programozási ismeretek nélkül. Az AI-alapú kinyerés lehetővé teszi, hogy egyszerű nyelven írja le, milyen adatokat szeretne, és azokat automatikusan lekérje.

A Maxun saját VPS-en történő önálló üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a kinyert adatok, az ütemezés és az integrációk felett. A platform támogatja az exportálást a Google Sheetsbe, az Airtable-be és a webhooksba. Tartalmaz egy teljes SDK-t és CLI-t is azoknak a fejlesztőknek, akik tovább akarnak menni. Ez a telepítés tartalmazza a PostgreSQL-t az adatok tartósságához és a MinIO-t a fájltároláshoz. Ez egy teljes, éles környezetre kész beállítást biztosít.