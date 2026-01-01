Telepítse a Pulsarrt egyetlen kattintással.
Valós idejű Plex figyelőlista-monitor, amely szinkronizálódik a Sonarr és Radarr rendszerekkel, okos tartalomútválasztási szabályokkal.
Válasszon VPS csomagot a Pulsarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Pulsarr
A Pulsarr összeköti a Plex figyelőlistáit a Sonarr és Radarr rendszerekkel. Így minden „Hozzáadás a figyelőlistához” érintés a Plex alkalmazáson belül automatizált letöltési kéréssé válik. Nincs szükség második felületre, külön bejelentkezésekre és felhasználónkénti meghívókra. Valós időben figyeli a Plexet a Plex Pass felhasználók számára. Mindenki más esetében visszatér a szakaszos lekérdezéshez. Ezután minden címet a megfelelő Sonarr vagy Radarr példányhoz irányít az Ön által meghatározott szabályok alapján.
A Pulsarr saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a figyelőlista adatok, a felhasználói engedélyek és az arr API kulcsok az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. A jóváhagyási munkafolyamatok, a felhasználónkénti kvóták, a Discord értesítések és a Plex címkeszinkronizálás folyamatosan futnak, anélkül, hogy egy otthoni szerver online állapotától függnének.
A Pulsarr főbb funkciói
Valós idejű figyelőlista-szinkronizálás
A Plex Pass felhasználók figyelőlistára felvételei azonnali Sonarr vagy Radarr kéréseket indítanak el, a lépcsőzetes lekérdezés pedig a nem-Pass fiókokat is lefedi.
Okos tartalom útválasztás
Építs ÉS/VAGY szabályokat műfaj, felhasználó, nyelv, év, tanúsítvány, értékelések vagy streaming szolgáltatás alapján, hogy a tartalmat a megfelelő arr példányhoz irányítsd.
Jóváhagyás és kvóták
Függessze fel a kéréseket a rendszergazdai jóváhagyásig, és érvényesítsen napi, heti vagy havi felhasználónkénti korlátokat a letöltési sorok ellenőrzés alatt tartásához.
Discord bot integráció
Jóváhagyások kezelése, kérelmek állapotának megtekintése és műveletek indítása közvetlenül a Discordból, interaktív slash parancsok segítségével.
Több példányos támogatás
Terjessze a tartalmat több Sonarr és Radarr példány között szinkronizált címkézéssel, hogy mindig tudja, melyik felhasználó mit kért.
Rugalmas értesítések
Frissítéseket küldhet Plex mobil push, Discord, webhookok vagy 80+ szolgáltatás segítségével az Apprise-on keresztül, amikor tartalom kerül a könyvtárába.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pulsarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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