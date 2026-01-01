A Pulsarr összeköti a Plex figyelőlistáit a Sonarr és Radarr rendszerekkel. Így minden „Hozzáadás a figyelőlistához” érintés a Plex alkalmazáson belül automatizált letöltési kéréssé válik. Nincs szükség második felületre, külön bejelentkezésekre és felhasználónkénti meghívókra. Valós időben figyeli a Plexet a Plex Pass felhasználók számára. Mindenki más esetében visszatér a szakaszos lekérdezéshez. Ezután minden címet a megfelelő Sonarr vagy Radarr példányhoz irányít az Ön által meghatározott szabályok alapján.

A Pulsarr saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a figyelőlista adatok, a felhasználói engedélyek és az arr API kulcsok az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. A jóváhagyási munkafolyamatok, a felhasználónkénti kvóták, a Discord értesítések és a Plex címkeszinkronizálás folyamatosan futnak, anélkül, hogy egy otthoni szerver online állapotától függnének.