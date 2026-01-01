Az RSS Bridge egy nyílt forráskódú PHP szolgáltatás, amely RSS és Atom feedeket generál olyan oldalak számára, amelyek már nem tesznek közzé ilyet. Ilyenek például a közösségi hálózatok, videóplatformok, hírportálok és fórumszálak. Ide tartoznak továbbá azok az oldalak is, amelyek az elmúlt évtizedben csendben megszüntették a feedek közzétételét. Több száz, közösség által karbantartott bridge-et tartalmaz. Mindegyiket stabil feed URL-ként teszi közzé, amelyre bármely olvasóból feliratkozhat.

Az RSS Bridge saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja az olvasási listáját. Elkerüli a nyilvános példányok sebességkorlátait és leállásait, amelyek a megosztott közösségi telepítésekkel járnak. Lehetővé teszi, hogy pontosan azokat a bridge-eket engedélyezze, amelyeket az Ön példánya közzétesz. Egy saját üzemeltetésű olvasóval, például a FreshRSS-szel vagy a CommaFeeddel kombinálva visszaadja az irányítást az Ön kezébe, hogy hogyan fogyasztja a nyílt webet.