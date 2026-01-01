Telepítse az RSS Bridge-et egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű híd, amely az RSS nélküli weboldalakat tiszta, feliratkozható hírfolyamokká alakítja bármely olvasó számára.
Válasszon VPS csomagot a RSS Bridge szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a RSS Bridge
Az RSS Bridge egy nyílt forráskódú PHP szolgáltatás, amely RSS és Atom feedeket generál olyan oldalak számára, amelyek már nem tesznek közzé ilyet. Ilyenek például a közösségi hálózatok, videóplatformok, hírportálok és fórumszálak. Ide tartoznak továbbá azok az oldalak is, amelyek az elmúlt évtizedben csendben megszüntették a feedek közzétételét. Több száz, közösség által karbantartott bridge-et tartalmaz. Mindegyiket stabil feed URL-ként teszi közzé, amelyre bármely olvasóból feliratkozhat.
Az RSS Bridge saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja az olvasási listáját. Elkerüli a nyilvános példányok sebességkorlátait és leállásait, amelyek a megosztott közösségi telepítésekkel járnak. Lehetővé teszi, hogy pontosan azokat a bridge-eket engedélyezze, amelyeket az Ön példánya közzétesz. Egy saját üzemeltetésű olvasóval, például a FreshRSS-szel vagy a CommaFeeddel kombinálva visszaadja az irányítást az Ön kezébe, hogy hogyan fogyasztja a nyílt webet.
A RSS Bridge főbb funkciói
Több száz híd
Hírcsatornákat generálhat YouTube csatornákról, Mastodon idővonalakról, Reddit aloldalakról, Bandcamp oldalakról, GitHub kiadásokról, híroldalakról és sok más forrásból azonnal.
Több hírfolyam formátum
Minden forrást szolgáltasson Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML vagy egyszerű szöveg formájában, hogy bármely olvasó, adatgyűjtő vagy webhook-fogyasztó használhassa.
Híd fehérlista
Korlátozza az instanciáját egy gondosan összeállított hídhalmazra a
whitelist.txt fájlon keresztül, hogy szabályozza az erőforrás-felhasználást és elkerülje a ritkán használt adatgyűjtők kitettségét.
Böngésző-minőségű lekérés
A curl-impersonate csomagot tartalmazza, így a kérések valódi Chrome böngészőnek tűnnek, megkerülve azokat az oldalakat, amelyek blokkolják a standard HTTP klienseket.
Egyedi hidak
Helyezze el saját
Bridge.php fájljait a konfigurációs kötetbe, hogy bármely szükséges webhely adatait kinyerje anélkül, hogy elágaztatná a projektet.
Nincs szükség fiókokra
Állapotmentes webes UI felhasználók, adatbázis és regisztráció nélkül — a feed URL-ek az egyetlen állandó állapot.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RSS Bridge szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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