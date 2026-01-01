Akár 69% kedvezmény a RSS Bridge szolgáltatásra

Telepítse az RSS Bridge-et egyetlen kattintással.

Saját üzemeltetésű híd, amely az RSS nélküli weboldalakat tiszta, feliratkozható hírfolyamokká alakítja bármely olvasó számára.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az RSS Bridge-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a RSS Bridge szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a RSS Bridge

Az RSS Bridge egy nyílt forráskódú PHP szolgáltatás, amely RSS és Atom feedeket generál olyan oldalak számára, amelyek már nem tesznek közzé ilyet. Ilyenek például a közösségi hálózatok, videóplatformok, hírportálok és fórumszálak. Ide tartoznak továbbá azok az oldalak is, amelyek az elmúlt évtizedben csendben megszüntették a feedek közzétételét. Több száz, közösség által karbantartott bridge-et tartalmaz. Mindegyiket stabil feed URL-ként teszi közzé, amelyre bármely olvasóból feliratkozhat.

Az RSS Bridge saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja az olvasási listáját. Elkerüli a nyilvános példányok sebességkorlátait és leállásait, amelyek a megosztott közösségi telepítésekkel járnak. Lehetővé teszi, hogy pontosan azokat a bridge-eket engedélyezze, amelyeket az Ön példánya közzétesz. Egy saját üzemeltetésű olvasóval, például a FreshRSS-szel vagy a CommaFeeddel kombinálva visszaadja az irányítást az Ön kezébe, hogy hogyan fogyasztja a nyílt webet.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A RSS Bridge főbb funkciói

Több száz híd

Hírcsatornákat generálhat YouTube csatornákról, Mastodon idővonalakról, Reddit aloldalakról, Bandcamp oldalakról, GitHub kiadásokról, híroldalakról és sok más forrásból azonnal.

Több hírfolyam formátum

Minden forrást szolgáltasson Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML vagy egyszerű szöveg formájában, hogy bármely olvasó, adatgyűjtő vagy webhook-fogyasztó használhassa.

Híd fehérlista

Korlátozza az instanciáját egy gondosan összeállított hídhalmazra a whitelist.txt fájlon keresztül, hogy szabályozza az erőforrás-felhasználást és elkerülje a ritkán használt adatgyűjtők kitettségét.

Böngésző-minőségű lekérés

A curl-impersonate csomagot tartalmazza, így a kérések valódi Chrome böngészőnek tűnnek, megkerülve azokat az oldalakat, amelyek blokkolják a standard HTTP klienseket.

Egyedi hidak

Helyezze el saját Bridge.php fájljait a konfigurációs kötetbe, hogy bármely szükséges webhely adatait kinyerje anélkül, hogy elágaztatná a projektet.

Nincs szükség fiókokra

Állapotmentes webes UI felhasználók, adatbázis és regisztráció nélkül — a feed URL-ek az egyetlen állandó állapot.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RSS Bridge szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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