A Tiny File Manager egy kompakt, nyílt forráskódú fájlkezelő. Teljes egészében egyetlen PHP fájlként fut, és teljes értékű böngészőalapú felületet biztosít a fájlok szerveren történő kezeléséhez SSH vagy FTP kliensek nélkül. Támogatja a fájlok feltöltését és letöltését, másolását, áthelyezését, átnevezését, törlését, archívumok létrehozását és egy beépített szövegszerkesztőt. Mindez egy letisztult, reszponzív webes felhasználói felületen keresztül érhető el.

A Tiny File Manager saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a fájljait. Lehetővé teszi, hogy szerepkör alapú hozzáférést biztosítson a csapattagoknak különböző jogosultsági szintekkel. Minimális erőforrásigénye azt jelenti, hogy a meglévő alkalmazásai mellett fut, anélkül, hogy észrevehető erőforrás-többletet okozna.