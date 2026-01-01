Telepítse a Tiny File Managert egyetlen kattintással.
Könnyű, egyfájlos PHP webes fájlkezelő szerverfájlok feltöltéséhez, letöltéséhez és rendszerezéséhez bármely böngészőből.
Válasszon VPS csomagot a Tiny File Manager szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Tiny File Manager
A Tiny File Manager egy kompakt, nyílt forráskódú fájlkezelő. Teljes egészében egyetlen PHP fájlként fut, és teljes értékű böngészőalapú felületet biztosít a fájlok szerveren történő kezeléséhez SSH vagy FTP kliensek nélkül. Támogatja a fájlok feltöltését és letöltését, másolását, áthelyezését, átnevezését, törlését, archívumok létrehozását és egy beépített szövegszerkesztőt. Mindez egy letisztult, reszponzív webes felhasználói felületen keresztül érhető el.
A Tiny File Manager saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a fájljait. Lehetővé teszi, hogy szerepkör alapú hozzáférést biztosítson a csapattagoknak különböző jogosultsági szintekkel. Minimális erőforrásigénye azt jelenti, hogy a meglévő alkalmazásai mellett fut, anélkül, hogy észrevehető erőforrás-többletet okozna.
A Tiny File Manager főbb funkciói
Teljes fájlműveletek
Fájlokat és mappákat tölthet fel, tölthet le, másolhat, helyezhet át, nevezhet át és törölhet közvetlenül a böngészőből, anélkül, hogy SSH vagy FTP hozzáférésre lenne szükség.
Többfelhasználós hozzáférés
Több felhasználói fiókot definiálhat egyedi jelszavakkal és jogosultsági szintekkel, beleértve a csak olvasható szerepköröket korlátozott hozzáféréshez.
Beépített szövegszerkesztő
Konfigurációs fájlokat, szkripteket és kódot szerkeszthet közvetlenül a böngészőben, szintaxiskiemelés támogatásával, elkerülve egy külön szerkesztő szükségességét.
Archívum támogatás
ZIP archívumokat hozhat létre és tömörített fájlokat bonthat ki a webes felületen keresztül, egyszerűsítve a kötegelt átviteleket és a biztonsági mentéseket parancssori eszközök nélkül.
Fájlkeresés
Kereshet könyvtárakban fájlnév vagy tartalom alapján, hogy gyorsan megtalálja a fájlokat anélkül, hogy manuálisan navigálna a mappafákban.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tiny File Manager szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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