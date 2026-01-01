Akár 69% kedvezmény a Tiny File Manager szolgáltatásra

Telepítse a Tiny File Managert egyetlen kattintással.

Könnyű, egyfájlos PHP webes fájlkezelő szerverfájlok feltöltéséhez, letöltéséhez és rendszerezéséhez bármely böngészőből.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Tiny File Managert egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Tiny File Manager szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Tiny File Manager

A Tiny File Manager egy kompakt, nyílt forráskódú fájlkezelő. Teljes egészében egyetlen PHP fájlként fut, és teljes értékű böngészőalapú felületet biztosít a fájlok szerveren történő kezeléséhez SSH vagy FTP kliensek nélkül. Támogatja a fájlok feltöltését és letöltését, másolását, áthelyezését, átnevezését, törlését, archívumok létrehozását és egy beépített szövegszerkesztőt. Mindez egy letisztult, reszponzív webes felhasználói felületen keresztül érhető el.

A Tiny File Manager saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a fájljait. Lehetővé teszi, hogy szerepkör alapú hozzáférést biztosítson a csapattagoknak különböző jogosultsági szintekkel. Minimális erőforrásigénye azt jelenti, hogy a meglévő alkalmazásai mellett fut, anélkül, hogy észrevehető erőforrás-többletet okozna.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Tiny File Manager főbb funkciói

Teljes fájlműveletek

Fájlokat és mappákat tölthet fel, tölthet le, másolhat, helyezhet át, nevezhet át és törölhet közvetlenül a böngészőből, anélkül, hogy SSH vagy FTP hozzáférésre lenne szükség.

Többfelhasználós hozzáférés

Több felhasználói fiókot definiálhat egyedi jelszavakkal és jogosultsági szintekkel, beleértve a csak olvasható szerepköröket korlátozott hozzáféréshez.

Beépített szövegszerkesztő

Konfigurációs fájlokat, szkripteket és kódot szerkeszthet közvetlenül a böngészőben, szintaxiskiemelés támogatásával, elkerülve egy külön szerkesztő szükségességét.

Archívum támogatás

ZIP archívumokat hozhat létre és tömörített fájlokat bonthat ki a webes felületen keresztül, egyszerűsítve a kötegelt átviteleket és a biztonsági mentéseket parancssori eszközök nélkül.

Fájlkeresés

Kereshet könyvtárakban fájlnév vagy tartalom alapján, hogy gyorsan megtalálja a fájlokat anélkül, hogy manuálisan navigálna a mappafákban.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tiny File Manager szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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