A YaCy egy teljesen elosztott, peer-to-peer webes keresőmotor, amely teljes egészében a saját szerverén fut.

A Google-lal vagy a Binggel ellentétben nincs központi hatóság, amely a keresési eredményeket ellenőrizné. Minden YaCy példány önállóan feltérképezi és indexeli a webet. Eközben csatlakozik egy megosztott globális indexhez, amelyet több ezer más YaCy peer tart fenn. A keresési lekérdezéseket hash-elik, mielőtt megosztanák a peerekkel, így a keresések alapvetően privátak maradnak.

A YaCy saját üzemeltetése privát keresőeszközt biztosít. Nincs nyomon követés, hirdetési befolyás a rangsorolásra, és harmadik feleknek küldött lekérdezési naplók sem. Intranet keresőmotorként is működik, indexelve a HTTP, FTP és SMB erőforrásokat egy helyi hálózaton, internetkapcsolat nélkül.