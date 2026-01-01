Telepítse a YaCy-t egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett, peer-to-peer webkereső, amely indexeli és keresi a webet központi szerverek vagy nyomon követés nélkül.
Válasszon VPS csomagot a YaCy szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a YaCy
A YaCy egy teljesen elosztott, peer-to-peer webes keresőmotor, amely teljes egészében a saját szerverén fut.
A Google-lal vagy a Binggel ellentétben nincs központi hatóság, amely a keresési eredményeket ellenőrizné. Minden YaCy példány önállóan feltérképezi és indexeli a webet. Eközben csatlakozik egy megosztott globális indexhez, amelyet több ezer más YaCy peer tart fenn. A keresési lekérdezéseket hash-elik, mielőtt megosztanák a peerekkel, így a keresések alapvetően privátak maradnak.
A YaCy saját üzemeltetése privát keresőeszközt biztosít. Nincs nyomon követés, hirdetési befolyás a rangsorolásra, és harmadik feleknek küldött lekérdezési naplók sem. Intranet keresőmotorként is működik, indexelve a HTTP, FTP és SMB erőforrásokat egy helyi hálózaton, internetkapcsolat nélkül.
A YaCy főbb funkciói
Peer-to-peer index
Minden YaCy csomópont csatlakozik egy globális elosztott indexhez, megosztva a feltérképezett oldalakat a társaival és cserébe eredményeket kap — nincs szükség központi szerverre.
Beépített webes feltérképező
Konfigurálható feltérképezési ütemezések és mélységi vezérlők a domainek folyamatos indexeléséhez, valamint a helyi keresési eredmények frissen és relevánsan tartásához.
Adatvédelmet szem előtt tartó keresés
A keresési lekérdezéseket hash-elik, mielőtt megosztanák a P2P hálózattal, megakadályozva, hogy bármelyik társ azonosítsa, mit keresett.
Intranet keresési mód
Indexeljen és keressen belső HTTP, FTP és SMB erőforrásokat egy helyi hálózaton anélkül, hogy bármilyen adatot felfedne a nyilvános internet felé.
Szkriptelhető REST API
Minden adminisztrációs funkció elérhető XML és JSON REST végpontokon keresztül, lehetővé téve az automatizálást és az egyedi keresőportál-integrációkat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a YaCy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.
További telepíthető alkalmazások
Anki Sync Server Enhanced
Önállóan üzemeltetett Anki szinkronizációs szerver többfelhasználós támogatással, biztonsági mentésekkel és webes irányítópulttal