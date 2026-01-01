A Cross-seed egy nyílt forráskódú automatizálási eszköz. Célja, hogy segítse a torrent felhasználókat a cross-seedek megtalálásában és hozzáadásában. Ezek olyan torrentek, amelyek több privát trackeren is léteznek, de azonos fájlokat tartalmaznak. A meglévő letöltések összehasonlításával olyan indexelőkkel, mint a Prowlarr vagy a Jackett, azonosítja a megfelelő kiadásokat. Ezeket automatikusan hozzáadja a torrent klienshez, így további trackereken is seedelhet anélkül, hogy bármilyen adatot újra letöltene.

A Cross-seed futtatása egy VPS-en biztosítja a folyamatos 24/7 működést, és új cross-seed lehetőségeket keres, amint azok felmerülnek. Integrálódik népszerű torrent kliensekkel, mint például a qBittorrent, Deluge és rTorrent. Támogatja az adat alapú egyeztetést, amely akkor is működik, ha a kiadások nevei eltérnek a trackerek között.