Telepítse a Cross-seedet egyetlen kattintással.
Automatizált kereszt-seedelő eszköz, amely privát trackerek között talál egyező torrenteket, hogy maximalizálja a seed arányát.
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Erre jó a Cross-seed
A Cross-seed egy nyílt forráskódú automatizálási eszköz. Célja, hogy segítse a torrent felhasználókat a cross-seedek megtalálásában és hozzáadásában. Ezek olyan torrentek, amelyek több privát trackeren is léteznek, de azonos fájlokat tartalmaznak. A meglévő letöltések összehasonlításával olyan indexelőkkel, mint a Prowlarr vagy a Jackett, azonosítja a megfelelő kiadásokat. Ezeket automatikusan hozzáadja a torrent klienshez, így további trackereken is seedelhet anélkül, hogy bármilyen adatot újra letöltene.
A Cross-seed futtatása egy VPS-en biztosítja a folyamatos 24/7 működést, és új cross-seed lehetőségeket keres, amint azok felmerülnek. Integrálódik népszerű torrent kliensekkel, mint például a qBittorrent, Deluge és rTorrent. Támogatja az adat alapú egyeztetést, amely akkor is működik, ha a kiadások nevei eltérnek a trackerek között.
A Cross-seed főbb funkciói
Automatikus kereszt-seedelés
Átvizsgálja a meglévő letöltéseit és megtalálja a megfelelő torrenteket más trackereken, így többet oszthat meg anélkül, hogy bármi extrát letöltene.
Többkövetős támogatás
Csatlakozik a Prowlarr-hoz vagy Jackett-hez, hogy egyszerre több tucat privát és nyilvános trackeren keressen egyetlen konfigurációból.
Torrent kliens integráció
Natívan működik együtt a qBittorrenttel, Deluge-zsal, Transmissionnel és rTorrenttel, hogy a cross-seed torrenteket közvetlenül a kliensébe töltse be.
Adat alapú illesztés
A torrenteket fájltartalom és méret alapján egyezteti, nem csupán a nevek szerint, így észlelve a kereszt-seedeket akkor is, ha a kiadási címek eltérnek a trackerek között.
Démon mód
Állandó háttérszolgáltatásként fut, amely figyeli az új letöltéseket, és valós időben automatikusan megtalálja a kereszt-seedelési lehetőségeket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Cross-seed szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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