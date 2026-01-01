Telepítse a LibreSpeed-et egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett internet sebességmérő, amely bármely böngészőben fut, Flash, Java vagy beépülő modulok nélkül.
Válasszon VPS csomagot a LibreSpeed szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LibreSpeed
A LibreSpeed egy könnyű, nyílt forráskódú HTML5 sebességmérő, amely közvetlenül a böngészőben méri a letöltési, feltöltési sebességet, a pinget és a jittert. A kereskedelmi sebességmérő oldalakkal ellentétben teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán fut. Így közzétehet egy privát sebességmérőt csapatának, internetszolgáltatójának vagy ügyfeleinek. Ehhez nem kell forgalmat küldenie harmadik fél mérőszerverein keresztül.
A LibreSpeed saját üzemeltetése egy VPS-en pontos, ismételhető méréseket biztosít egy megbízható szerverrel szemben. Egy tesztenkénti eredményadatbázis segítségével összehasonlíthatja a kapcsolat minőségét az idő múlásával. A tesztek bármely modern asztali vagy mobil böngészőn működnek, telepítési lépés és kliensalkalmazás nélkül.
A LibreSpeed főbb funkciói
Telepítés nélküli böngészőteszt
Tiszta HTML5 és JavaScript — bármely modern böngészőben fut asztali vagy mobil eszközön, Flash, Java vagy letöltés nélkül.
Letöltés, feltöltés, ping, jitter
Jelenti mind a négy szabványos metrikát konfigurálható tesztidőtartammal és egyidejű kapcsolatszámokkal a pontos eredmények érdekében.
Eredmények adatbázis
A beépített SQLite vagy MySQL háttérrendszer minden tesztfuttatást tárol időbélyeggel, IP-vel és ISP-vel, így nyomon követheti a változásokat az idő múlásával.
Testreszabható márka
Szerkessze a front-end HTML-t, cserélje ki a logót és alkalmazza saját témáját, hogy egy teljesen márkázott sebességtesztet tegyen közzé szervezete számára.
IP és ISP keresés
Opcionális ipinfo.io integráció gazdagítja az egyes eredményeket a látogató ISP-jével, szervezetével és hozzávetőleges helyével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LibreSpeed szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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