A LibreSpeed egy könnyű, nyílt forráskódú HTML5 sebességmérő, amely közvetlenül a böngészőben méri a letöltési, feltöltési sebességet, a pinget és a jittert. A kereskedelmi sebességmérő oldalakkal ellentétben teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán fut. Így közzétehet egy privát sebességmérőt csapatának, internetszolgáltatójának vagy ügyfeleinek. Ehhez nem kell forgalmat küldenie harmadik fél mérőszerverein keresztül.

A LibreSpeed saját üzemeltetése egy VPS-en pontos, ismételhető méréseket biztosít egy megbízható szerverrel szemben. Egy tesztenkénti eredményadatbázis segítségével összehasonlíthatja a kapcsolat minőségét az idő múlásával. A tesztek bármely modern asztali vagy mobil böngészőn működnek, telepítési lépés és kliensalkalmazás nélkül.