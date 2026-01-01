Telepítse a Waline-t egykattintásos telepítéssel.
Kis erőforrásigényű, nyílt forráskódú hozzászólásrendszer spamvédelemmel, moderálással és gazdag értesítési támogatással.
Válasszon VPS csomagot a Waline szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Waline
A Waline egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű hozzászólásrendszer, amelyet statikus weboldalakhoz, blogokhoz és dokumentációs oldalakhoz terveztek. Teljes körű hozzászólási élményt kínál, beágyazott válaszokkal, emoji reakciókkal, látogatószámokkal és cikk megtekintési statisztikákkal, anélkül, hogy felhasználókat nyomon követő külső szolgáltatásokat venne igénybe.
A Waline saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a hozzászólási adatok, a moderálási munkafolyamatok és az értesítési beállítások felett. Ez a telepítés SQLite-ot használ nulla konfigurációjú helyi tárolásra, így nincs külön adatbázis, amit kezelni kellene. A Waline bármilyen frontenddel integrálható egy JavaScript widget segítségével, és alapértelmezetten támogatja a Markdown formázást a hozzászólásokban.
A Waline főbb funkciói
Spam védelem
A beépített Akismet integráció és az IP-nkénti sebességkorlátozás távol tartja a spam hozzászólásokat anélkül, hogy minden beküldést manuálisan ellenőrizni kellene.
E-mail értesítések
Az automatikus e-mail értesítések tájékoztatják a hozzászólókat a válaszokról, a webhelytulajdonosokat pedig az új beküldésekről, így kézi felügyelet nélkül is aktívan tartják a beszélgetéseket.
Látogatói elemzés
Kövesse nyomon az oldalmegtekintések számát és az egyedi látogatók statisztikáit cikkenként, közvetlenül a Waline modulból, anélkül, hogy további analitikai szolgáltatásra lenne szükség.
Moderációs irányítópult
A web alapú adminisztrációs panel lehetővé teszi a hozzászólások jóváhagyását, szerkesztését és törlését, valamint a hozzászólók fiókjainak kezelését egyetlen felületről.
Markdown Támogatás
A hozzászólók formázhatják a válaszokat Markdown szintaxis használatával és emoji reakciókat szúrhatnak be, gazdagabbá és könnyebben olvashatóvá téve a beszélgetéseket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Waline szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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További telepíthető alkalmazások
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