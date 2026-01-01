A Waline egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű hozzászólásrendszer, amelyet statikus weboldalakhoz, blogokhoz és dokumentációs oldalakhoz terveztek. Teljes körű hozzászólási élményt kínál, beágyazott válaszokkal, emoji reakciókkal, látogatószámokkal és cikk megtekintési statisztikákkal, anélkül, hogy felhasználókat nyomon követő külső szolgáltatásokat venne igénybe.

A Waline saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a hozzászólási adatok, a moderálási munkafolyamatok és az értesítési beállítások felett. Ez a telepítés SQLite-ot használ nulla konfigurációjú helyi tárolásra, így nincs külön adatbázis, amit kezelni kellene. A Waline bármilyen frontenddel integrálható egy JavaScript widget segítségével, és alapértelmezetten támogatja a Markdown formázást a hozzászólásokban.