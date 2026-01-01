Akár 69% kedvezmény a Waline szolgáltatásra

Telepítse a Waline-t egykattintásos telepítéssel.

Kis erőforrásigényű, nyílt forráskódú hozzászólásrendszer spamvédelemmel, moderálással és gazdag értesítési támogatással.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Waline-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Waline szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Waline

A Waline egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű hozzászólásrendszer, amelyet statikus weboldalakhoz, blogokhoz és dokumentációs oldalakhoz terveztek. Teljes körű hozzászólási élményt kínál, beágyazott válaszokkal, emoji reakciókkal, látogatószámokkal és cikk megtekintési statisztikákkal, anélkül, hogy felhasználókat nyomon követő külső szolgáltatásokat venne igénybe.

A Waline saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a hozzászólási adatok, a moderálási munkafolyamatok és az értesítési beállítások felett. Ez a telepítés SQLite-ot használ nulla konfigurációjú helyi tárolásra, így nincs külön adatbázis, amit kezelni kellene. A Waline bármilyen frontenddel integrálható egy JavaScript widget segítségével, és alapértelmezetten támogatja a Markdown formázást a hozzászólásokban.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Waline főbb funkciói

Spam védelem

A beépített Akismet integráció és az IP-nkénti sebességkorlátozás távol tartja a spam hozzászólásokat anélkül, hogy minden beküldést manuálisan ellenőrizni kellene.

E-mail értesítések

Az automatikus e-mail értesítések tájékoztatják a hozzászólókat a válaszokról, a webhelytulajdonosokat pedig az új beküldésekről, így kézi felügyelet nélkül is aktívan tartják a beszélgetéseket.

Látogatói elemzés

Kövesse nyomon az oldalmegtekintések számát és az egyedi látogatók statisztikáit cikkenként, közvetlenül a Waline modulból, anélkül, hogy további analitikai szolgáltatásra lenne szükség.

Moderációs irányítópult

A web alapú adminisztrációs panel lehetővé teszi a hozzászólások jóváhagyását, szerkesztését és törlését, valamint a hozzászólók fiókjainak kezelését egyetlen felületről.

Markdown Támogatás

A hozzászólók formázhatják a válaszokat Markdown szintaxis használatával és emoji reakciókat szúrhatnak be, gazdagabbá és könnyebben olvashatóvá téve a beszélgetéseket.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Waline szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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