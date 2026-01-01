A bewCloud egy könnyű, nyílt forráskódú felhőalapú tárolóplatform, amely TypeScript és Deno segítségével készült. Személyes fájltárolást és szinkronizálást biztosít az eszközök között, beépített CalDAV és CardDAV kompatibilitással a naptárakhoz és névjegyekhez – mindezt a saját infrastruktúráján futtatva.

A nehezebb felhőalapú csomagokkal ellentétben a bewCloud szándékosan minimális: gyorsan telepíthető, könnyen karbantartható, és a fájlhozzáférés, valamint a személyes adatok szinkronizálásának alapvető felhasználási eseteire összpontosít. A saját üzemeltetés privátan és teljes ellenőrzés alatt tartja fájljait, naptárát és névjegyeit, harmadik fél által kivetett előfizetési díjak vagy tárhelykorlátok nélkül.