Telepítse a bewCloudot egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű felhőalapú tárhely platform személyes fájlszinkronizáláshoz, CalDAV és CardDAV támogatással.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a bewCloud
A bewCloud egy könnyű, nyílt forráskódú felhőalapú tárolóplatform, amely TypeScript és Deno segítségével készült. Személyes fájltárolást és szinkronizálást biztosít az eszközök között, beépített CalDAV és CardDAV kompatibilitással a naptárakhoz és névjegyekhez – mindezt a saját infrastruktúráján futtatva.
A nehezebb felhőalapú csomagokkal ellentétben a bewCloud szándékosan minimális: gyorsan telepíthető, könnyen karbantartható, és a fájlhozzáférés, valamint a személyes adatok szinkronizálásának alapvető felhasználási eseteire összpontosít. A saját üzemeltetés privátan és teljes ellenőrzés alatt tartja fájljait, naptárát és névjegyeit, harmadik fél által kivetett előfizetési díjak vagy tárhelykorlátok nélkül.
A bewCloud főbb funkciói
Személyes fájltároló
Tárolja és érje el fájljait bármilyen eszközről egy letisztult webes felületen keresztül, anélkül, hogy harmadik féltől származó felhőszolgáltatókra támaszkodna.
CalDAV/CardDAV szinkronizálás
Naptárak és névjegyek szinkronizálása bármely CalDAV vagy CardDAV klienssel, beleértve az iOS, Android és asztali alkalmazásokat.
Felhasználókezelés
A beépített adminisztrációs vezérlők lehetővé teszik a fiókok kezelését, a regisztrációs szabályzatok konfigurálását és annak szabályozását, hogy ki férhet hozzá a példányához.
Többfaktoros hitelesítés
Védje fiókjait TOTP-vel, passkey-ekkel vagy e-mail alapú 2FA-val a jelszavakon túli extra biztonsági rétegért.
SSO integráció
Az opcionális OIDC támogatás lehetővé teszi, hogy csatlakozzon egy meglévő identitásszolgáltatóhoz az egyszeri bejelentkezéshez az infrastruktúrájában.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a bewCloud szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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