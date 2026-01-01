Telepítse a LinkStacket egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett linkgyűjtő platform márkás céloldalak építéséhez, korlátlan linkkel és teljes tervezési szabadsággal.
Válasszon VPS csomagot a LinkStack szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LinkStack
A LinkStack egy nyílt forráskódú link-in-bio platform. Segítségével az alkotók, vállalkozások és szervezetek minden fontos linkjüket egyetlen testreszabható céloldalon központosíthatják. PHP-n és Laravelen alapulva korlátlan számú linket, egyedi témákat, közösségi ikonokat, kattintási analitikát és többfelhasználós támogatást kínál alapból. Ezek olyan funkciók, amelyeket a kereskedelmi alternatívák, mint például a Linktree, általában fizetős csomagok mögé zárnak.
A LinkStack saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön irányítása alatt tartja a látogatói analitikát, a kattintási adatokat és az oldal konfigurációját. Nincsenek oldalankénti előfizetési díjak, ingyenes szinteken beillesztett hirdetések, és nem áll fenn a bio link harmadik fél általi felfüggesztésének kockázata sem. Csatlakoztasson egy egyedi domaint a Traefik segítségével, és az oldal az Ön infrastruktúrájának teljesen márkás részévé válik.
A LinkStack főbb funkciói
Korlátlan linkek
Adjon hozzá annyi linket, szekciót és oldalt, amennyire szüksége van, havi korlátok, elemenkénti korlátozások vagy linkenkénti díjak nélkül egy SaaS szolgáltatótól.
Egyedi témák
Válasszon a beépített témák közül, vagy teljesen alakítsa át az oldalakat egyedi CSS-sel, háttérrel, gombformákkal és animációkkal, hogy illeszkedjen a márkájához.
Beépített analitika
Kövesse nyomon az oldalmegtekintéseket és a linkenkénti kattintásszámokat az adminisztrációs panelen belül anélkül, hogy harmadik féltől származó követőpixeleket injektálna a látogatók böngészőibe.
Többfelhasználós támogatás
Oldalakat üzemeltethet egész csapatok vagy ügynökségek számára, külön felhasználói fiókokkal, szerepkör alapú hozzáféréssel és központosított adminisztrációval egyetlen példányon.
Közösségi és egyéni ikonok
Adjon hozzá ikonokat a főbb közösségi hálózatokhoz, valamint egyedi feltöltött ikonokat, így a linkek vizuálisan konzisztensek és azonnal felismerhetők maradnak.
Egykattintásos frissítő
Alkalmazza az új kiadásokat közvetlenül az admin panelről a beépített frissítővel, így naprakészen tartva a példányát anélkül, hogy újraépítené a konténert.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LinkStack szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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