Telepítse a Dasharrt egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű irányítópult, amely nyomon követi a feltöltési, letöltési és jutalom statisztikákat több mint húsz privát torrentkövetőn.
Válasszon VPS csomagot a Dasharr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dasharr
A Dasharr egy nyílt forráskódú Rust és Vue irányítópult, amelyet kifejezetten privát torrent trackerek felhasználói számára fejlesztettek ki. Rendszeresen lekérdezi az összes engedélyezett indexelőt. Az előzményeket PostgreSQL-ben tárolja. Feltárja a hosszú távú trendeket a feltöltés, letöltés, arány, bónuszpontok és bounty terén. Ezeket a trackerek ritkán mutatják meg az aktuális értéken túl.
A Dasharr saját VPS-en történő üzemeltetése minden API kulcsot és a tracker fiókjai teljes előzményeit a saját infrastruktúráján tartja. Így azok nem kerülnek harmadik fél szolgáltatásához. A rendszer hatóránként gyűjti a statisztikákat a háttérben. Így korrelálhatja a feltöltéseket, az automatizált eszközöket és a bounty költéseket az összes trackerén keresztül egyetlen idővonalon.
A Dasharr főbb funkciói
Többkövetős támogatás
Beépített gyűjtők több mint húsz privát trackerhez, mint például a RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP. Még sok más is elérhető egyetlen irányítópult alatt.
Hosszú távú előzmények
Minden szavazást a PostgreSQL tárol, így láthatja, hogyan fejlődnek a feltöltés, az arány és a bónuszpontok hetek és hónapok alatt, a pillanatnyi állapot helyett.
Ütemezett gyűjtés
A statisztikák automatikusan frissülnek hatóránként a háttérben, így a műszerfal mindig tükrözi a legutóbbi tevékenységet manuális szinkronizálás nélkül.
Jutalomtervezés
Kövesse nyomon a jutalmak bevételét és kiadásait a nyomkövetők között, hogy megtervezze, mennyi allokálható a kérésekre bármely kiválasztott időablakban.
OpenAPI dokumentált
Minden végpont a /swagger-ui/ címen található Swagger UI-n keresztül érhető el. Az adatok lekérdezhetők egyéni szkriptekből, Grafanából vagy más irányítópultokról.
Eleve privát
A Tracker API kulcsok sosem hagyják el a VPS-edet – a backend közvetlenül kommunikál az indexelőkkel, és a hitelesítő adatokat a saját PostgreSQL adatbázisodban tárolja.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dasharr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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