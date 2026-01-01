A Dasharr egy nyílt forráskódú Rust és Vue irányítópult, amelyet kifejezetten privát torrent trackerek felhasználói számára fejlesztettek ki. Rendszeresen lekérdezi az összes engedélyezett indexelőt. Az előzményeket PostgreSQL-ben tárolja. Feltárja a hosszú távú trendeket a feltöltés, letöltés, arány, bónuszpontok és bounty terén. Ezeket a trackerek ritkán mutatják meg az aktuális értéken túl.

A Dasharr saját VPS-en történő üzemeltetése minden API kulcsot és a tracker fiókjai teljes előzményeit a saját infrastruktúráján tartja. Így azok nem kerülnek harmadik fél szolgáltatásához. A rendszer hatóránként gyűjti a statisztikákat a háttérben. Így korrelálhatja a feltöltéseket, az automatizált eszközöket és a bounty költéseket az összes trackerén keresztül egyetlen idővonalon.