A PigeonPod egy saját üzemeltetésű podcast hírfolyam generátor, amely YouTube csatornákat, lejátszási listákat, videókat és Bilibili tartalmakat alakít át szabványos RSS podcast hírfolyamokká. Iratkozz fel bármely YouTube csatornára a PigeonPodon belül. Az alkalmazás automatikusan letölti az új epizódokat hangként vagy videóként. Ezzel egy jelszóval védett RSS hírfolyamot generál, amelyre bármely podcast kliens – Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts – közvetlenül feliratkozhat.

A böngészőbővítményekkel vagy manuális megoldásokkal ellentétben a PigeonPod a teljes folyamatot a saját szervereden kezeli. Ez magában foglalja a feliratkozást, a letöltést yt-dlp-n keresztül, az átkódolást ffmpeg-en keresztül, a hírfolyam generálást és az RSS szolgáltatást. Minden szükséges eszköz a Docker image-ben van csomagolva — semmi mást nem kell telepíteni vagy konfigurálni.