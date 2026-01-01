Telepítse a PigeonPodot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett podcast-generátor, amely YouTube és Bilibili csatornákat alakít át feliratkozható RSS-hírcsatornákká bármely podcast alkalmazás számára.
Válasszon VPS csomagot a PigeonPod szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PigeonPod
A PigeonPod egy saját üzemeltetésű podcast hírfolyam generátor, amely YouTube csatornákat, lejátszási listákat, videókat és Bilibili tartalmakat alakít át szabványos RSS podcast hírfolyamokká. Iratkozz fel bármely YouTube csatornára a PigeonPodon belül. Az alkalmazás automatikusan letölti az új epizódokat hangként vagy videóként. Ezzel egy jelszóval védett RSS hírfolyamot generál, amelyre bármely podcast kliens – Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts – közvetlenül feliratkozhat.
A böngészőbővítményekkel vagy manuális megoldásokkal ellentétben a PigeonPod a teljes folyamatot a saját szervereden kezeli. Ez magában foglalja a feliratkozást, a letöltést yt-dlp-n keresztül, az átkódolást ffmpeg-en keresztül, a hírfolyam generálást és az RSS szolgáltatást. Minden szükséges eszköz a Docker image-ben van csomagolva — semmi mást nem kell telepíteni vagy konfigurálni.
A PigeonPod főbb funkciói
YouTube és Bilibili importálás
Feliratkozhat YouTube csatornákra, lejátszási listákra, egyedi videókra, vagy Bilibili csatornákra és lejátszási listákra — a PigeonPod követi az új feltöltéseket és automatikusan szinkronizálja azokat.
Standard RSS feed kimenet
Jelszóval védett RSS-hírcsatornákat generál, amelyekre bármely podcast alkalmazás feliratkozhat, beépítve YouTube feliratkozásaidat a rendszeres podcast hallgatási munkafolyamatodba.
Hang- és videóminőség-ellenőrzés
Konfigurálja a kimeneti formátumot, bitrátát és minőséget hírcsatornánként, így kompakt hangfájlokat kap a hallgatáshoz, vagy teljes videót a megtekintéshez — újra letöltés nélkül.
Epizód szűrők és korlátok
Beállíthat kulcsszűrőket, időtartam-küszöböket és epizódszám-korlátokat feedenként, hogy az előfizetések arra a tartalomra összpontosítsanak, amit valóban szeretne.
S3 és helyi tárhely
Tárolja a letöltött epizódokat a VPS kötetén, vagy irányítsa őket bármely S3-kompatibilis szolgáltatásba — MinIO, Cloudflare R2 vagy AWS S3 — nagyobb könyvtárak számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PigeonPod szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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