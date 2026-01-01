A Tolgee egy nyílt forráskódú lokalizációs és fordításkezelő platform. Segítségével a fejlesztőcsapatok egy helyen kezelhetik az összes alkalmazásfordítási kulcsukat. Kiemelkedő funkciója a kontextusban történő szerkesztés. A fordítók közvetlenül a futó alkalmazáson belül módosíthatják a szövegeket anélkül, hogy a kódfájlokhoz nyúlnának.

A Tolgee saját VPS-en történő üzemeltetése az összes fordítási adatot az Ön ellenőrzése alatt tartja. Ezzel kiküszöböli a SaaS alternatívákban gyakori karakterenkénti vagy felhasználónkénti díjakat. A React, Angular, Vue és más keretrendszerekhez készült SDK-k közvetlenül integrálódnak a platformmal. Egy REST API támogatja a CI/CD pipeline automatizálását.