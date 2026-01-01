Telepítse a Tolgee-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú lokalizációs platform beépített szerkesztővel és SDK integrációkkal az alkalmazások több nyelvre történő fordításához.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Tolgee
A Tolgee egy nyílt forráskódú lokalizációs és fordításkezelő platform. Segítségével a fejlesztőcsapatok egy helyen kezelhetik az összes alkalmazásfordítási kulcsukat. Kiemelkedő funkciója a kontextusban történő szerkesztés. A fordítók közvetlenül a futó alkalmazáson belül módosíthatják a szövegeket anélkül, hogy a kódfájlokhoz nyúlnának.
A Tolgee saját VPS-en történő üzemeltetése az összes fordítási adatot az Ön ellenőrzése alatt tartja. Ezzel kiküszöböli a SaaS alternatívákban gyakori karakterenkénti vagy felhasználónkénti díjakat. A React, Angular, Vue és más keretrendszerekhez készült SDK-k közvetlenül integrálódnak a platformmal. Egy REST API támogatja a CI/CD pipeline automatizálását.
A Tolgee főbb funkciói
Helyben szerkesztés
A fordítók közvetlenül szerkeszthetik a karakterláncokat az élő alkalmazásfelületen, így nem kell a kulcsfájlokban keresgélniük.
Többnyelvű kezelés
Kezelje az összes fordítási kulcsot és azok értékeit minden célnyelven egyetlen rendezett irányítópultról.
Framework SDK-k
Hivatalos SDK-k React, Angular, Vue és Svelte számára közvetlenül integrálják a Tolgee-t az alkalmazásod építési folyamatába.
Gépi fordítás
A fordítási munkafolyamatok felgyorsítása érdekében automatikusan előtöltheti a fordításokat a Google Fordító, a DeepL vagy az AWS Translate segítségével.
REST API és CLI
Automatizálja a fordítási importálást és exportálást CI/CD pipeline-okban a REST API vagy parancssori eszköz segítségével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Tolgee szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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