Az OneDev egy átfogó, önállóan üzemeltethető DevOps platform, amely egyetlen alkalmazásba integrálja a Git tárhelyet, a CI/CD automatizálást, a hibakövetést, a kanban táblákat és a csomagregisztert. Vizuális pipeline-építője és kódintelligencia funkciói elérhetővé teszik a fejlesztők számára mélyebb DevOps szakértelem nélkül. A fejlett lekérdezőnyelv pontos irányítást biztosít a haladó felhasználóknak a buildek, hibák és commitek felett.

A OneDev önálló üzemeltetése a VPS-én korlátlan számú fejlesztőt jelent fix infrastruktúra költséggel, a forráskód és a build artefaktumok teljes tulajdonjogával. Ez a sablon tartalmazza a PostgreSQL-t a megbízható adattároláshoz és a Docker socket hozzáférést, így a OneDev közvetlenül a szerverén futtathatja a CI/CD feladatokat.