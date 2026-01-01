Telepítse a OneDev-et egyetlen kattintással.
Komplett, saját üzemeltetésű DevOps platform Git hosztinggal, CI/CD pipeline-okkal, kanban táblákkal és csomagregiszterrel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OneDev
Az OneDev egy átfogó, önállóan üzemeltethető DevOps platform, amely egyetlen alkalmazásba integrálja a Git tárhelyet, a CI/CD automatizálást, a hibakövetést, a kanban táblákat és a csomagregisztert. Vizuális pipeline-építője és kódintelligencia funkciói elérhetővé teszik a fejlesztők számára mélyebb DevOps szakértelem nélkül. A fejlett lekérdezőnyelv pontos irányítást biztosít a haladó felhasználóknak a buildek, hibák és commitek felett.
A OneDev önálló üzemeltetése a VPS-én korlátlan számú fejlesztőt jelent fix infrastruktúra költséggel, a forráskód és a build artefaktumok teljes tulajdonjogával. Ez a sablon tartalmazza a PostgreSQL-t a megbízható adattároláshoz és a Docker socket hozzáférést, így a OneDev közvetlenül a szerverén futtathatja a CI/CD feladatokat.
A OneDev főbb funkciói
Git tárhely és kódellenőrzés
Teljes Git szerver fejlett diff vizualizációval, ágvédelemmel és egyesítési stratégia vezérlőkkel a strukturált kódellenőrzéshez.
Vizuális CI/CD-készítő
Építsen és vizualizáljon folyamatokat anélkül, hogy a YAML-t a nulláról írná — húzd és ejtsd lépésekkel, teljes YAML exporttal a verziókövetéshez.
Kanban és Feladatkövetés
Beépített kanban táblák és hibakövető egyedi mezőkkel és fejlett lekérdezőnyelvvel a pontos szűréshez.
Csomagregiszter
Tárolja a Docker képeket és egyéb build műtermékeket az integrált regiszterben a kódja és a pipeline-jai mellett.
Kódintelligencia
A szimbólum navigáció és a szemantikus kókeresés segít a fejlesztőknek gyorsabban megérteni az ismeretlen kódalapokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OneDev szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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