Telepítse az Ubooquityt egykattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű otthoni szerver e-könyvek és képregények számára, tiszta webes olvasóval és OPDS feeddel mobilalkalmazásokhoz.
Válasszon VPS csomagot a Ubooquity szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Ubooquity
Az Ubooquity egy ingyenes, többplatformos otthoni szerver e-könyvekhez, képregényekhez, magazinokhoz és PDF-ekhez. Beolvassa a könyvtár mappáit, böngészhető bélyegképeket és metaadatokat generál. Mindent egy letisztult webes olvasón keresztül szolgáltat, amely kezeli az EPUB, CBZ, CBR, PDF és egyéb formátumokat. Emellett egy OPDS feedet is biztosít a mobil olvasóalkalmazások számára, amelyek a saját UI-t részesítik előnyben.
Az Ubooquity VPS-en történő saját üzemeltetése privát és mindig elérhetővé teszi olvasási könyvtárát. Ez többfelhasználós támogatást és szerepalapú hozzáférés-vezérlést is biztosít. Tartalmaz egy beépített, böngészőalapú képregényolvasót is, amelyet asztali gépeken, táblagépeken és telefonokon történő teljes képernyős lapozáshoz optimalizáltak.
A Ubooquity főbb funkciói
E-könyvek, képregények és PDF-ek
Egyetlen könyvtár, amely e-könyveket (EPUB), képregényeket (CBZ, CBR) és PDF dokumentumokat egyesít, mindegyikhez formátumnak megfelelő olvasóval és megjelenítővel.
Böngészős képregényolvasó
Teljes képernyős, lapozós képregényolvasó kétoldalas móddal, nagyítással és könyvjelzőkkel – kifejezetten képregényekhez és mangákhoz készült.
OPDS hírcsatorna mobilalkalmazásokhoz
A szabványoknak megfelelő OPDS végpont integrálódik az iOS és Android olvasóalkalmazásokkal, mint például a Chunky, Marvin, Aldiko és mások.
Többfelhasználós hozzáférés-vezérlés
A felhasználónkénti fiókok, szerepkör alapú engedélyekkel, lehetővé teszik a háztartásoknak egy könyvtár megosztását. Az olvasási listák, előrehaladás és hozzáférés minden taghoz igazodik.
Automatikus könyvtárvizsgálat
A háttérszkenner észleli az új fájlokat, amint hozzáadja őket a könyvtárkötethez, és kézi beavatkozás nélkül frissíti a metaadatokat és a bélyegképeket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ubooquity szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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