Az Ubooquity egy ingyenes, többplatformos otthoni szerver e-könyvekhez, képregényekhez, magazinokhoz és PDF-ekhez. Beolvassa a könyvtár mappáit, böngészhető bélyegképeket és metaadatokat generál. Mindent egy letisztult webes olvasón keresztül szolgáltat, amely kezeli az EPUB, CBZ, CBR, PDF és egyéb formátumokat. Emellett egy OPDS feedet is biztosít a mobil olvasóalkalmazások számára, amelyek a saját UI-t részesítik előnyben.

Az Ubooquity VPS-en történő saját üzemeltetése privát és mindig elérhetővé teszi olvasási könyvtárát. Ez többfelhasználós támogatást és szerepalapú hozzáférés-vezérlést is biztosít. Tartalmaz egy beépített, böngészőalapú képregényolvasót is, amelyet asztali gépeken, táblagépeken és telefonokon történő teljes képernyős lapozáshoz optimalizáltak.